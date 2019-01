Spagna | la morte di Julen nel pozzo | una famiglia distrutta

Blastingnews

(Di sabato 26 gennaio 2019) Nessun genitore vorrebbe mai provare l'orribile sensazione di dire addio a due figli nel giro di poco di più di due anni. Purtroppo questo è il dramma che stanno vivendo ora Josè Rosellò e Victoria Garcia, madre e padre del piccolo, il bambino che ha perso la vita dopo essere caduto e rimasto intrappolato per 13 giorni in unin provincia di Malaga, in. Solo pochi anni fa dissero addio al loro primo figlio, Oliver., il dramma delAveva 2 anni e mezzo e in quella domenica 13 gennaio il piccolosi trovava nella campagna di Malaga insieme ai suoi genitori per un picnic con altri parenti. Il tempo di una telefonata per avvisare i datori di lavoro che non sarebbe andata quel giorno e il piccolo, lasciato sotto la sorveglianza del padre, che in quel momento era intento a tagliare la legna, è scappato via. Una distrazione, un attimo fatale e poi il ...