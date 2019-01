' Polar' di Jonas Åkerlund

Liam Payne a X Factor 12 presenta Polaroid con il produttore Jonas Blue nel 6° Live Show (video) : Jonas Blue e Liam Payne a X Factor 12 si sono esibiti sulle note di Polaroid durante il 6° Live Show. Come ogni anno, ad X Factor sono presenti anche ospiti internazionali per presentare i loro ultimi progetti, e questa settimana è il turno di Jonas Blue e Liam Payne. Il primo, produttore di fama mondiale, solo con il precedente singolo ha totalizzato circa cinque miliardi di streaming in tutto il mondo; il secondo è una delle voci e uno dei ...