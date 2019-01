' ' NON E' UN GIALLO' ' | FINANZA MILIONARIA NEL LIBRO DELL' IMPRENDITORE ABRUZZESE DEL GROSSO

Gli ulivi affetti da Xyella vanno distrutti - e chi NON lo fa rischia fino a 5 anni di carcere. L'emendamento gialloverde al Dl Semplificazioni : Le misure fitosanitarie ufficiali anti-Xylella, o comunque derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, "ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate", dovranno essere attuate "in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di emergenza fitosanitaria" e nella normativa Ue. Lo prevede un emendamento dei relatori al dl Semplificazioni. La mancata attuazione ...

Isola dei Famosi 2019 - il giallo di Jeremias Rodriguez : «Seguito dall'equipe medica di IanNONe. Naufrago nella seconda diretta» : Continua il giallo dell' Isola dei Famosi 2019 sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez . Secondo le ultime indiscrezioni il quasi Naufrago per il suo infortunio al polso sarebbe sotto le cure dall'...

Le canNONate gialloverdi danno al settore estrattivo l'occasione di farsi capire : Epstein immagina un mondo rovesciato rispetto a quello dell'ultimo decennio in cui a prevalere è stata la retorica ambientalista per via della remissività dell'industria. L'ideologia ha prevalso ...

Le canNONate gialloverdi danno al settore estrattivo l’occasione di farsi capire : In conclusione del saggio “In difesa dei combustibili fossili” l’autore Alex Epstein ritiene che se imprenditori, lavoratori e pensatori lavorassero insieme, l’anticultura di impresa alla lunga avrebbe la peggio. Perciò immagina un futuro in cui i politici a favore dei combustibili fossili vincono d

Supercoppa Italiana – Dalla delusione per il ko del Milan al ‘giallo Higuain’ - Gattuso rivela : “ecco perchè NON c’era nella foto col principe” : Gattuso commenta il ko del Milan di questo pomeriggio contro la Juventus a Gedda: la delusione dell’allenatore rossonero dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana La Juventus alza al cielo per l’8ª volta il trofeo della Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha battuto questa sera a Gedda il Milan di Gattuso, grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Non sono mancati gli episodi che hanno creato un po’ di polemica e ...

La Brexit nell era gialloverde. Salvini 'Bruxelles NON abbia testa dura - si rinegozi'. Grillo 'No nuovo referendum' : Il ciclone Brexit , dopo la sconfitta di ieri della premier May, si abbatte sull'Europa. Ma nell'Italia sovranista i commenti sono piuttosto sporadici. Il leader della Lega, Matteo Salvini , ...

Il giallo Higuain : niente foto - ha qualche linea di febbre. NON gioca : al suo posto Cutrone : Higuain via dal Milan dopo la Supercoppa Italiana? E alle 18.30, il Pipita scenderà in campo per la Supercoppa italiana? Le ore della vigilia di Gedda sono, quasi, un rompicapo coi cotorni del giallo ...

NON resta più nulla a unire i gialloverdi : Ora, dunque, che il mitico contratto di governo si è rivelato il bluff che sappiamo, ora che l'assalto all'Europa è miseramente fallito e che i nodi dell'Economia stanno fatalmente venendo al pettine,...

Raffaello Lupi : "Quella dei gialloverdi NON è una flat tax. E farà molti danni - a partire da una riduzione del gettito Iva e Irpef" : "flat tax? Ma questa non è una flat tax, è un'imposta sostitutiva come ce ne sono tante su redditi specifici. Il punto, però, è che – come l'ha concepita il governo gialloverde - farà molti danni, a cominciare da una riduzione del gettito Iva e di quello Irpef. Ma il male peggiore sarà addirittura un altro e avrà effetto sull'intera economia". Raffaello Lupi, ordinario di Diritto tributario ...

Giallo sull'Isola dei Famosi - Jeremias NON scuce la verità : È mistero sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi: il fratello di Belen, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", non scioglie la riserva: "Stavo sciando quando mi sono rotto ...

"Di Maio NON ha un cuore gilet giallo" - parla attivista francese : Mi sembra che siano più dettate da un cuore politico, da una strategia politica". Le dichiarazioni di sostegno del Movimento 5 Stelle, comunque, sottolinea Marra, "sono positive ma in questa fase non ...

Ludovic - gilet giallo - NON arretra : «La violenza è quella del Governo» : La manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiI gilet gialli hanno accettato la proposta: incontreranno Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato il suo sostegno al movimento francese di protesta. E se ...

Anticipazioni Beautiful : Liam crede di aver sparato a Bill ma il giallo NON è risolto : Le attuali puntate italiane di Beautiful sono ancora ampiamente incentrate sulla ricerca del colpevole del tentato omicidio ai danni di Bill Spencer. Sebbene il magnate al suo risveglio abbia fatto il nome di Ridge, il sospetto che le cose siano andate diversamente è presente tra i fan del programma. Anche il detective Sanchez nei prossimi giorni continuerà a svolgere delle indagini per capire se davvero i ricordi di Bill siano reali e se lui ...

Roma - De Paul NON semplice : l’Inter sorpassa i giallorossi : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul non semplice: l’Inter sorpassa i giallorossi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...