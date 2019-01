Il caso Salvini-Diciotti divide i Cinquestelle Lui | ' Lo rifarei'

Berlusconi e il caso Diciotti : «Su Salvini saremo garantisti ma non sono 47 migranti il problema» : «Siamo garantisti e continuiamo ad esserlo». Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, all'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale per le regionali del 10 febbraio ...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» live Il caso Salvini e i tormenti dei 5 Stelle : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Salvini rinuncerà all'immunità per il caso Diciotti? : Il monito all'alleato Un messaggio rivolto anche a M5s: 'Si assumerebbero - osserva la stessa fonte - una responsabilità politica di mettere a repentaglio il governo, ma valutino loro. Non lo ...

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo mai negato alla giustizia nessuno : andiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...

Diciotti - caso Salvini al Senato il 30 gennaio - il ministro : 'Pronto a farmi processare' : La giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno e Senatore della Repubblica Italiana Matteo Salvini, istanza avanzata dal Tribunale dei Ministri della Procura Generale di Catania sulla vicenda della nave Diciotti. L'assise del Senato si riunirà a tal proposito mercoledì 30 gennaio. Intanto, il vice-premier e segretario nazionale della ...

caso Salvini - il M5S si riunirà per decidere : di Antonio Atte L' autorizzazione a procedere per Salvini ? "Devo ascoltare la relazione della giunta per le autorizzazioni, vediamo un attimo. Mi fido del loro lavoro, come loro si fidano di noi. ...

caso Diciotti - Tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini : Caso Diciotti, Tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini La procura di Catania aveva chiesto l’archiviazione. Ad agosto la nave con a bordo 137 migranti non aveva potuto sbarcare per 10 giorni. Il ministro, indagato per sequestro di persona, dice: non cambio posizione. Anm: "Salvini deride e delegittima ...

Mercoledì il 'caso Salvini' in Senato : "Sono pronto" : La giunta per le elezioni del Senato esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno , Matteo Salvini , Mercoledì 30 gennaio. "Chi sono io per non farmi ...

caso Diciotti : tribunale dei ministri chiede processo per Salvini : Il vice presidente del Consiglio: 'Sono colpevole ma non si cambia. La politica sui migranti non la fanno i giudici', dice il ministro dell'Interno. Toninelli: 'Ci può pensare Olanda'

Matteo Salvini - la tentazione di farsi processare per il caso-Diciotti. E Marco Travaglio conferma : Giudici scatenati contro Matteo Salvini: il tribunale dei ministri di Catania, infatti, vuole il vicepremier leghista a processo per il caso della Diciotti, che risale allo scorso agosto. L'accusa è quella di "sequestro di persona". La 'colpa' di Salvini? Aver fermato il flusso irregolare di immigra

caso Diciotti - chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro : "Sono pronto all'ergastolo" : Nuova diretta Facebook per Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, dal suo Studio al Viminale, ha mostrato alle telecamere i nuovi atti che gli ha inviato il Tribunale di Catania, sempre in merito alla vicenda Diciotti. Caso Diciotti: i fattiNella notte tra il 15 ed il 16 agosto due motovedette della Guardia Costiera italiana salvarono 190 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in acque Sar maltesi, a 17 miglia nautiche dall'isola di ...

Si riapre il caso Diciotti. Il Tribunale dei ministri per il processo a Salvini. Lui : 'provocazione' : Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. Lo si apprende da fonti del ...

caso Diciotti - il tribunale dei ministri chiede processo contro Salvini. Lui 'Ritenetemi sequestratore per i mesi a venire' : ROMA - Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona per il Caso della nave Diciotti . Diversamente da quanto ...