Ginnastica ritmica | Serie A 2019 | Fabriano domina la prima tappa | Baldassarri e

Asd Judo Frascati - il settore della Ginnastica ritmica si conferma ai vertici regionali : Roma – Esordio importante e ricco di successi per le ginnaste dell’Asd Judo Frascati ai campionati del “Trofeo d’Autunno/Silver”, promossa dalla Federazione ginnastica Italia, e della “Christmas Cup”, organizzata dall’ente promozionale Uisp. Gli eventi, che hanno visto numerose affermazioni di rilievo per le ginnaste dell’Asd Judo Frascati, si sono svolti al PalaSporting di Roma tra novembre e dicembre. La società ha schierato in pedana le ...

Ginnastica ritmica - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi : La Ginnastica ritmica si appresta a vivere un 2019 particolarmente intenso e impegnativo, sono tanti gli eventi che si susseguiranno nel corso della stagione e che regaleranno grandissime emozioni a tutti gli appassionati. L’anno preolimpico sarà molto frenetico, l’Italia ha già conquistato il pass per Tokyo 2020 con la squadra e ora va a caccia della doppietta con le individualiste. I Mondiali di Baku, dal 16 al 22 settembre, ...

Ginnastica ritmica - Fabriano si conferma Campionessa d’Italia. Baldassarri e compagne festeggiano il secondo scudetto : Fabriano si è confermata Campionessa d’Italia di Ginnastica ritmica, le marchigiane hanno conquistato il secondo scudetto della loro storia dopo quello dello scorso anno: campionato perfetto per le ragazze di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova che questa sera hanno vinto la quarta tappa della Serie A, completando il poker perfetto a dimostrazione di un dominio incredibile. A Sansepolcro (Arezzo) non c’è stata storia e il ...

A Sansepolcro arriva la finale del campionato nazionale di Ginnastica ritmica : Grazie alla collaborazione tra gli Assessorati allo Sport e al Turismo, l'amministrazione comunale ha attivato delle agevolazioni con ingresso ridotto al Museo Civico per chi partecipa alle ...

Ginnastica ritmica – Campionato Italiano di Serie A 2018 : splendido bronzo per l’Eurogymnica Torino Cascella : E’ un bronzo storico per l’Eurogymnica Torino Cascella. Un risultato senza precedenti per un club torinese al Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica Risultato incredibile quello raggiunto da EUROGYMNICA Torino Cascella sabato scorso, 24 novembre 2018, a Fabriano dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano di Serie A 2018 di Ginnastica Ritmica. E quando diciamo storico intendiamo veramente senza ...

Ginnastica ritmica - Campionato Serie A 2018 : bronzo storico per Eurogymnica Torino Cascella : Campionato Italiano di Serie A 2018, nella terza prova in quel di Fabriano, Eurogymnica Torino Cascella guadagna un bronzo storico Risultato incredibile quello raggiunto da Eurogymnica Torino Cascella sabato scorso, 24 novembre 2018, a Fabriano dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano di Serie A 2018 di Ginnastica Ritmica. E quando diciamo storico intendiamo veramente senza precedenti. Le EGirls vanno oltre il pronostico ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2018 : Fabriano vince la terza tappa e ipoteca lo scudetto : Fabriano non si ferma più e vince anche la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica ritmica di fronte al proprio pubblico del PalaGuerrieri. Le Campionesse d’Italia hanno infilato il terzo successo consecutivo in campionato e hanno messo una seria ipoteca sulla conquista dello scudetto. Le ragazze di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova si sono imposte con 97.000 punti: senza l’apporto dell’atleta straniera, le ...

Ginnastica ritmica – Il Capitano dell’Italia sulle tifoserie dello sport : “i nostri fan sanno stare al loro posto - non come quelli del calcio” : Alessia Maurelli, Capitano delle Farfalle Azzurre a ‘Solo chi c’ha Fede’ racconta il lato umano dello sport Fresche della Medaglia d’Oro nella Ginnastica Ritmica conquista ai Mondiali di Sofia, le dieci ragazze delle Farfalle Azzurre, capitanate da Alessia Maurelli e allenate da Emanuela Maccarani, entrano nel salotto di Solo chi c’ha Fede per raccontare come l’unità della squadra: “è l’anima di quello che si vede in ...