Formula E | Bird trionfa a Santiago del Cile

Sam Bird : “La Formula E non è una punizione” : Il pilota di Formula E Sam Bird ha puntato il dito contro il “servizio civile” stabilito dalla FIA per Max Verstappen, che lo scorso weekend è stato alla gara in Marocco come “osservatore dei commissari”, cosa che al 21enne è piaciuta: “Ovviamente avevo seguito un po’ la Formula E in TV, ma non ero mai […] L'articolo Sam Bird : “La Formula E non è una punizione” sembra essere il primo su ...

Formula E : D’Ambrosio - Frijns e Bird sul podio di Marrakech : Jerome D’Ambrosio sprinted to victory in a dramatic last lap dash to the finish in Marrakech, after a late safety car bunched-up the pack following a collision between BMW i Andretti Motorsport pairing Antonio Felix da Costa and Alexander Sims. Despite picking-up his third victory in Formula E, it’s the first time D’Ambrosio has actually […] L'articolo Formula E: D’Ambrosio, Frijns e Bird sul podio di Marrakech sembra essere il ...