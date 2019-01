Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: il Modello Andrea Zelletta è il Nuovo Tronista!

uominiedonnenews

: Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Zelletta è il Nuovo Tronista!: - UominiDonneNews : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Zelletta è il Nuovo Tronista!: - anticipazionitv : Ecco chi è il nuovo tronista , vi piace? Ecco cosa abbiamo scoperto di lui: - UominiedonneTV : Anticipazioni Uomini e donne 26-1-19. Lorenzo emozionato sceglie, Andrea nuovo tronista - Le novità del Gossip -

(Di sabato 26 gennaio 2019)è iltronista! Lorenzo protagonista di un divertente teatrino! Claudia balla cone Riccardi appare geloso!: Teresa Langella assente per la registrazione della scelta, al suo posto, iltronista! Si sono svolte le nuovissime e scoppiettanti registrazioni. Dalleemerse dal web si è venuto a sapere che Teresa Langella non è più in studio perchè si trova in villa a registrare la sua scelta. Al suo posto però Maria De Filippi presenta iltronista,, il quale attraverso il video di presentazione, si definisce frizzante, determinato ed ambizioso. Ha un passato da calciatore ed attualmente lavora comeper alcune case importanti di moda. Il giovane, è alla ricerca di un amore folle. A Claudia il...