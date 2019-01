Alzheimer | la salute di denti e gengive protegge dal rischio

dilei

(Di sabato 26 gennaio 2019) Secondo uno studio recente, ci sarebbe una correlazione tra la parodontite e l’: la prima, in particolare, potrebbe favorire la temuta patologia con cui condivide diversi fattori di, come il fumo, il diabete e l’arterosclerosi.Cos’è la parodontite? È una malattia dentale batterica e infiammatoria che, se non curata, può causare le distruzione dei tessuti che danno aistabilità e sostegno. Ed è proprio la mobilità dentale uno dei primi sintomi con cui si manifesta, e che suggerisce un intervento tempestivo per evitare che – quei– cadano. Oggi, due studiose dell’Università di Bristol hanno isolato 25 mutazioni genetiche associate a parodontite e. Lo studio, pubblicato su Perio Insight, la rivista della European Federation of Periodontology (EFP), illustra proprio l’esistenza di un legame tra le due ...