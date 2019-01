Sci | Coppa del Mondo | Paris domina ancora a Kitzbuehel

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Stefan Kraft si impone nelle qualificazioni davanti a Stoch e Kobayashi. Eliminato Forfang : L’austriaco Stefan Kraft comincia nel migliore dei modi il weekend di Sapporo (Giappone), sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci, aggiudicandosi le qualificazioni sul trampolino HS137 davanti al polacco Kamil Stoch e al nipponico Ryoyu Kobayashi. La sessione si è disputata in condizioni meteo abbastanza complicate a causa di una nevicata molto fitta che è aumentata progressivamente di ...

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL / Streaming video e tv : in pista - gara al via sulla Streif! - Coppa del Mondo Sci - : DIRETTA DISCESA KITZBUHEL, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri sulla Streif , oggi 25 gennaio, .

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : le austriache vogliono dominare in discesa - chi saprà opporsi? : Domani prenderà il via la due-giorni di Garmisch, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete esordiranno sulla famosa Kandahar con la discesa libera, una gara che si annuncia decisamente spettacolare e imprevedibile. In questa stagione, infatti, si è rivelata la disciplina più avvincente, con tante candidate al successo, grazie ad un aspetto non secondario, l’assenza di Mikaela Shiffrin che sta cannibalizzando la Coppa ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 Ulricehamn. Staffetta sperimentale a caccia di novità ma per il Mondiale sembra tutto deciso : Niente prove generali in vista del Mondiale di Seefeld. Il riposo degli atleti di punta della Nazionale italiana è più importante delle prove tecniche che la Staffetta italiana poteva fare a Ulricehamn. L’impressione è che le scelte fatte in vista della tappa svedese di Coppa del Mondo siano piuttosto chiare in vista della gara Mondiale. Lo staff azzurro dovrebbe puntare su Rastelli e De Fabiani in tecnica classica e su Noeckler e Pellegrino in ...

Coppa d’Asia - netto ko contro l’Iran e dimissioni : Lippi laScia la panchina della Cina con una velenosa frecciatina : Dopo il netto ko contro l’Iran, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio alla panchina della Cina: prima di andare però, l’ex ct dell’Italia non ha risparmiato una velenosa frecciatina ai calciatori “Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la nazionale cinese. È stato un onore per me allenare una nazionale così importante per un Paese così importante come la Cina“, con ...

La Coppa del Mondo di Sci sbarca a Kitzbühel : la Streif vale 50 milioni l’anno : L'università dello sci apre le porte alla Coppa del Mondo. Il circo bianco arriva a Kitzbühel per la tre giorni più glamour di tutta la stagione. L'articolo La Coppa del Mondo di sci sbarca a Kitzbühel: la Streif vale 50 milioni l’anno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

