San Basile Cade nel camino della sua abitazione in via Cavour morta settantenne

Video dei primi minuti de La Dottoressa Giò con un San guinoso incidente : chi ha investito Giorgia Basile? : Il Video dei primi minuti de La Dottoressa Giò è già on line grazie a Mediaset che ha voluto regalare ai fan di Barbara d'Urso e del suo storico personaggio una piccola chicca. Le anticipazioni confermano quello che il pubblico aveva avuto modo di vedere sui social e su alcuni settimanali, ovvero un incidente (che sembra doloso in realtà) in cui Giorgia Basile rimarrà coinvolta. La donna è appena arrivata con il taxi pronta ad incontrare ...

Basile (Universiadi) : «Le luci del San Paolo come all’Allianz Arena» : L’intervista a Radio Crc Gianluca Basile, commissario delle Universiadi di Napoli 2019, è intervenuto in diretta a Radio Crc. Al centro delle sue dichiarazioni, l’incontro con De Laurentiis e lo stato dei lavori allo stadio San Paolo: «Ieri io e il presidente del Napoli abbiamo avuto una delle nostre riunioni periodiche. In questi meeting, parliamo soprattutto deii cronoprogrammi per le ristrutturazioni in corso, così da evitare ...