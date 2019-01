laragnatelanews

: Osram illumina la Basilica di San Pietro di nuova luce… a Led - laragnatelanews : Osram illumina la Basilica di San Pietro di nuova luce… a Led - MaurizioMurgia : Osram illumina la Basilica di San Pietro di nuova luce… a Led - MaurizioMurgia : I lavori di progettazione e installazione dei nuovi apparecchi LED sono durati quasi due anni: ora la Basilica di S… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)I lavori di progettazione e installazione dei nuovi apparecchi LED sono durati quasi due anni: ora ladi Sanpuò mostrarsi in tutta la sua magnificenza.ha lavorato a un progetto personalizzato per mettere in luce tutte le peculiarità dellapiù importante del mondo, utilizzando oltre 780 apparecchi speciali e circa 100.000 LED. A tutto questo si aggiunge un sistema di controllo della luce digitale attraverso il quale è possibile adattare in maniera rapida e mirata l’zione della superficie di quasi 22.000 metri quadrati complessivi della, in base a scenari predefiniti. Grazie al nuovo sistema integrato a LED, è possibile ammirare i mosaici delle cupole negli ottagoni delle navate laterali, nei minimi dettagli. Molte opere d’arte che prima erano al buio, ora appaiono in pieno splendore.«La tecnologia dizione della ...