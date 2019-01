Nuova veste per il silicio | diventa più simile al grafene

Perry Mason torna in tv in una Nuova veste firmata HBO e con Matthew Rhys protagonista : Dopo l'Emmy, un Golden Globe solo sognato e un Critics' Choice Awards per il ruolo da protagonista nella lunga cavalcata tra le spie degli anni '80 di The Americans, Matthew Rhys è pronto per una nuova sfida e per tornare ancora di più indietro nel tempo.Con un occhio rivolto al passato, a quei revival che vanno tanto di moda oggi, e la sua proverbiale attenzione alla qualità, HBO ha affidato a Matthew Rhys il ruolo di Perry Mason in una ...