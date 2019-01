Nba | tra i titolari dell' All Star Game manca Doncic | LeBron e Antetokounmpo potranno

Mercato Nba – Kanter via dai Knicks? Zero minuti in campo e contatti con i Bulls : Jabari Parker nella trade : Enes Kanter è sempre più lontano dai New York Knicks: 0 minuti giocati contro i Rockets e possibile trade con i Chicago Bulls “Io voglio giocare a pallacanestro. Quindi semplicemente se avete intenzione di farmi giocare qui, fatemi giocare. Se invece non volete, allora portatemi via da qui”, l’ultimatum di Kanter, riportato da The Athletic, è chiaro e tondo. O gioco o vado via. Dopo aver guardato l’intera partita fra Knicks e Rockets dalla ...

Basket - Nba Golden State travolge i Lakers - Thompson è da record : WASHINGTON - Golden State, 33-14, prosegue inarrestabile la sua corsa in vetta alla Western Conference, travolge i Los Angeles Lakers, 25-23, 130-111 e porta a casa l'ottava vittoria consecutiva. Col ...

Nba : Klay - 44 punti con record. Warriors travolgenti - Lakers ko : Lakers-Warriors 111-130 I Warriors , 33-14, vincono l'ottava partita consecutiva regolando senza problemi allo Staples di Los Angeles i Lakers , 25-23, rimaneggiati che sperano di ritrovare Lebron e ...

Nba 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trascina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

Nba - show tra 76ers e OKC. Harden inarrestabile : altri 48 punti : PHILADELPHIA , USA, - Cos'è lo spettacolo NBA? Lo spiegano gli ultimi 50 secondi di Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder oppure la solita serata esagerata di James Harden . Nella notte tra ...

Nba 2019 - i risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...

Nba Saturdays - la sfida tra Philadelphia Sixers e Oklahoma City Thunder : Philadelphia e OKC danno vita a un primo tempo completamente a due volti. Nel primo quarto sono gli ospiti a partire meglio, volando anche sul +16 con il massimo vantaggio sul 31-15, cavalcando un ...

Nba : Golden State travolge i Clippers di Gallinari - super Beli trascina gli Spurs : crisi nera per i Los Angeles Clippers, che contro i Golden State Warriors perdono la quinta partita consecutiva, Gallinari e un posto ai playoff. I campioni Nba si impongono 112-94, con il 'Gallo' ...

Nba 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

Operazione trasparenza in Nba : gli arbitri risponderanno su Twitter alle domande dei tifosi : L'esperimento era già stato provato nella gara3 delle ultime Finali tra Cleveland e Golden State. Lunedì si replica per Lakers-Golden State

Nba 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...

Nba - Washington-New York 101-100 : Londra è dei Wizards. Nel 2020 trasloco a Parigi? : Per rivedere una festa del basket più bello del mondo alla corte di Sua Maestà però forse bisognerà aspettare più di un anno, perché l'Nba nel 2020 sta seriamente pensando di traslocare a Parigi il ...

Nba - è guerra aperta tra Erdogan e Kanter : la Turchia vuole il fermo e l'estradizione : In Turchia è in corso una purga politica: più di 100.000 dipendenti del settore pubblico " parlo di giudici, professori, giornalisti " sono stati licenziati, 50.000 arrestati. Non sono criminali, ma ...