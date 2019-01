Le agenzie del lavoro non vogliono formare i navigator del reddito di cittadinanza

Bologna - racket delle agenzie funebri. Le intercettazioni choc : agenzie funebri di sua fiducia da definirsi "un killer" in virtù della sua ventennale esperienza. "Non sto io là a parlare mezz'ora così, fa solo delle chiacchiere" , dice in una conversazione agli ...

Racket delle agenzie funebri a Bologna. 30 arresti : 43 le perquisizioni eseguite dai carabinieri che hanno sequestrato un patrimonio di 13 milioni di euro. Gli infermieri venivano compensati con somme tra i 200 e 350 euro a trasporto -

Racket delle agenzie funebri a Bologna : sequestrato patrimonio di 13 milioni di euro : Era da tempo un ingranaggio ben oliato, quello che permetteva a due cartelli di imprese funebri di spartirsi il mercato dei funerali a Bologna. I carabinieri, dopo approfondite indagini, hanno emesso 30 misure cautelari, tra divieti di esercizio dell’attività, arresti domiciliari e detenzione in carcere, mettendo sotto sequestro un capitale di 13 milioni di euro. L'organizzazione operava nei due maggiori Ospedali di Bologna Si tratta di una vera ...

Emessi 30 provvedimenti restrittivi per un cartello delle agenzie funebri : Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, corruzione di incaricato di pubblico servizio e riciclaggio: sono i reati contestati, a vario titolo, a 30 persone sottoposte ad un ...

Morti sul lavoro - la protesta di Anonymous : hackerati i siti delle agenzie per il lavoro : Un attacco informatico dimostrativo da parte degli attivisti che si riconoscono nel collettivo di hacker più famoso: "Siamo lavoratori come voi"

Morti sul lavoro - la protesta di Anonymous : hackerati i siti delle agenzie per il lavoro : Un attacco informatico dimostrativo da parte degli attivisti che si riconoscono nel collettivo di hacker più famoso: "Siamo lavoratori come voi"

GF Vip - Eva Henger smaschera gli accordi segreti delle agenzie e dei concorrenti : Eva Henger torna a parlare del Grande Fratello Vip 3 e in particolar modo di Francesco Monte e di quelli che sarebbero gli accordi segreti tra le agenzie e i concorrenti che prendono parte ad un reality show. Nel dettaglio, la Henger ha parlato della sua esperienza all'Isola dei famosi e in generale di quella che sta vivendo anche in queste settimane Monte al Gf Vip, definendolo un ragazzo furbo e scaltro, che conosce molto bene le strategie dei ...

agenzie Usa contro Trump : l'effetto serra entro il 2100 cancellerà il 10% del Pil americano : Le aziende - e l'economia intera - risentiranno di gravi traumi e perdite nelle catene di forniture, di chiusure di impianti, di shock nel commercio e nei costi. Gli allarmi sul clima, oltretutto, si ...