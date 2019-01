Inter | c' è il piano per Barella | meno soldi ma giocatori per più anni

L’urgenza di un piano B per il governo. Intervista a Boccia : La questione in fondo è tutta qui: “Un paese che di fronte a una possibile recessione alimenta l’ansia, l’incertezza, l’isolamento e l’instabilità è un paese che non capisce fino in fondo che la decrescita si può evitare solo a condizione di scommettere sul futuro, sulle imprese, sull’innovazione e

Norme antincendio - slitta l’adeguamento in scuole e asili. Nel dl Semplificazioni un piano triennale di Interventi : slitta l’adeguamento delle Norme antincendio nelle scuole e negli asili nido. Tutto rinviato al 31 dicembre 2019. Un emendamento dei relatori al Decreto Semplificazioni prevede un “piano triennale di interventi” con l’obiettivo di “semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio”. Un provvedimento che trova la soddisfazione dell’associazione nazionale presidi: “Apprezziamo questo intervento. Il mancato ...

Veneto : da Regione e Terna piano Interventi per sicurezza e sostenibilità rete (4) : (AdnKronos) - Inoltre, sempre per garantire crescenti standard di sicurezza delle linee elettriche e minimizzare il rischio di collisione delle piante ad alto fusto con i conduttori e i sostegni, in stretta collaborazione con la Regione del Veneto e in sinergia con l’Autorità Forestale Regionale, ve

Veneto : da Regione e Terna piano Interventi per sicurezza e sostenibilità rete (5) : (AdnKronos) - “La Regione – sottolinea il presidente della Regione Luca Zaia – si è dotata di una pianificazione sul fronte energetico con cui punta a sostenere la crescita del tessuto economico e sociale coniugandola con la sostenibilità ambientale. Sono sfide che investono anche le infrastrutture

Veneto : da Regione e Terna piano Interventi per sicurezza e sostenibilità rete (3) : (AdnKronos) - Il progetto di riassetto della rete elettrica nell’Alto bellunese, che prevede la realizzazione di un collegamento elettrico a 150 kV tra Cortina ed Auronzo di Cadore interamente in cavo interrato, quale risultato di un lungo percorso di dialogo e collaborazione con la Regione del Vene

Veneto : da Regione e Terna piano Interventi per sicurezza e sostenibilità rete (2) : (AdnKronos) - Sono previsti interventi fondamentali per la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica regionale. Tra questi: Il progetto di razionalizzazione tra Venezia e Padova che, grazie all’ascolto delle istanze provenienti dal territorio e a un continuo confronto con le is

Accordo Veneto-Terna : sottoscritto piano di Interventi per favorire sicurezza - efficienza e sostenibilità della rete elettrica : Il Governatore della Regione del Veneto, Luca Zaia, e l’Amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, hanno firmato oggi un Accordo di programma per interventi straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale. L’obiettivo è quello di favorire la promozione dello sviluppo sostenibile del Veneto e il rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2018 ...

Rigopiano - l'ultima sceneggiata : ecco gli imbarazzanti Interrogaori degli indagati per depistaggio : Dal vice capo della Sala Soccorsi che dichiara che il 18 gennaio 2017 non sentì alcuna segnalazione su Rigopiano, alla funzionaria della prefettura che nega l'esistenza di brogliacci con le telefonate annotate (di cui lei stessa, in altro interrogatorio, aveva ammesso...

Inter - vertice in sede con tutta la dirigenza : in definizione un piano per il 'caso Icardi' : Secondo quanto riportato da Sky Sport in questo momento presso la sede dell'Inter è in corso un vertice con presenti il ds Piero Ausilio, il presidente Steven Zhang, l'ad Beppe Marotta e il dg Giovanni Gardini per definire i piani ...

Inter - Icardi ad Appiano dopo il ritardo e il volo cancellato : multa di 100 mila euro : Nessuno sconto: mano pesante dell'Inter e maxi multa per Mauro Icardi. L'argentino, capitano dei nerazzurri, non si è infatti presentato alla prima seduta , di martedì 8 dicembre, ndr, della squadra ...

Inter - Icardi multa per il ritardo/ Il capitano regolarmente in campo ad Appiano Gentile : Maurito Icardi in ritardo all'allenamento dopo la sosta: l'Inter lo multa, linea dura di Marotta dopo il caso-Nainggolan. Chelsea più vicina al capitano?

Rigopiano - i Ris ‘segnalarono’ nel 2017 la chiamata di soccorso del cameriere alla prefettura : ‘Spunti Interesse investigativo’ : Le telefonate effettuate dal cameriere dell’hotel Rigopiano la mattina del 18 gennaio 2017, ore prima che la valanga travolgesse la Spa provocando 29 morti, erano state segnalate dal Ris di Roma già due mesi dopo la tragedia. Quando i tecnici del laboratorio dell’Arma si ritrovarono ad estrarre la cronologia Whatsapp, sms e del traffico da rete mobile del cellulare di Gabriele D’Angelo annotarono nel rapporto: “Tale ...

Rigopiano - Ex prefetto Provolo rinuncia a Interrogatorio Legali depositano istanza - : Pescara - Non comparirà davanti ai magistrati della Procura di Pescara, per essere interrogato, l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, indagato nell'inchiesta madre sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) e nell'inchiesta bis per depistaggio e frode processuale. L'interrogatorio di Provolo era previsto per giovedì 10 gennaio, ma i suoi Legali Sergio Della Rocca e Giovanni Domenico Caiazza ...

Inter riprende allenamenti ad Appiano : ANSA, - MILANO, 08 GEN - Primo allenamento nel 2019 per l'Inter al Suning Training Centre di Appiano Gentile. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo stamani quasi al completo, davanti agli ...