Cosa sappiamo dell' ultimo attacco informatico sventato da Unicredit

Federica Monti morta a Reggio. "Non sappiamo Cosa l'abbia uccisa" : Federica Monti, 34 anni, è morta ieri notte nel pieno della vita senza ancora un perché. Era nel suo momento di apoteosi, quello che desiderava da una vita intera: si era sposata col suo Alessandro il ...

Emiliano Sala - Cosa sappiamo dell'aereo scomparso fino ad ora : Sono ripartite in mattinata le ricerche dell'aereo scomparso sul quale viaggiavano Emiliano Sala, neo giocatore del Cardiff, e il pilota Dave Ibbotson. Nella giornata di ieri ancora nessuna traccia ...

Immigrati - Mario Sechi : "L'Italia ha dato 338 milioni di euro ai libici e non sappiamo Cosa ne fanno" : "Il tema più delicato dal punto di vista istituzionale è il fatto che il governo italiano ha dato 338 milioni di euro ai libici e noi non sappiamo cosa ne fanno". Mario Sechi, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, entra in merito alla questione immigrazione: "Ho il tremendo sospetto ma anche

Cosa sappiamo dei naufragi nel Mediterraneo dei giorni scorsi : Ce ne sono stati due, e secondo i racconti dei pochi sopravvissuti potrebbero esserci circa 170 dispersi

Naufragio al largo della Libia : Cosa sappiamo finora : Tutti i passaggi dei soccorsi. Tratti in salvo 3 migranti, almeno 117 le vittime. L'allerta data ieri pomeriggio da Moonbird, aereo civile di Pilotes Volontaires e Sea Watch

Migranti - 170 morti in due naufragi In 47 sulla Sea Watch - l’Italia non li vuole Salvini : «Porti chiusi» - Cosa sappiamo : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «Meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Migranti - 170 morti in due naufragi I superstiti : meglio la morte che la Libia Salvini : «Porti chiusi» - Cosa sappiamo : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Cosa sappiamo dell’uomo morto durante un fermo di polizia a Empoli : Arafette Arfaoui, 32 anni, era sospettato di aver usato una banconota da 20 euro falsa: è morto mentre era ammanettato e coi piedi legati

Nairobi - assalto in un hotel : 5 morti «E’ terrorismo». Presi ostaggi Al Shabab rivendica Cosa sappiamo : Una forte esplosione e degli spari in un elegante complesso della capitale keniota. La polizia: «Ci sono ostaggi». Arrestato un assalitore

Nairobi - assalto in un hotel : 3 morti «E’ terrorismo». Presi ostaggi Al Shabab rivendica Cosa sappiamo : Una forte esplosione e degli spari in un complesso composto da un hotel e alcuni uffici in un elegante quartiere di Nairobi. La polizia: ci sono ostaggi. Arrestato un assalitore

Nairobi - esplosioni e sparatoria all’hotel Dusit : 3 morti. Al Shabab rivendica l’assalto Cosa sappiamo : Una forte esplosione e degli spari sono stati uditi in un complesso composto da un hotel e alcuni uffici in un elegante quartiere di Nairobi. La polizia: ci sono ostaggi

A Nairobi assaltato un hotel - tre morti e ostaggi. I jihadisti rivendicano| Cosa sappiamo Video|Prime immagini| Live : Una forte esplosione e degli spari sono stati uditi in un complesso composto da un hotel e alcuni uffici in un elegante quartiere di Nairobi. La polizia: ci sono ostaggi

Cosa sappiamo della proposta M5s sulla depenalizzazione della cannabis : (foto: Ezra Fieser/Bloomberg) Il senatore del Movimento 5 stelle Matteo Mantero ha presentato un disegno di legge per depenalizzare la coltivazione, in proprio o in forma associata, di cannabis. La proposta prevede anche di alzare i limiti di Thc – la sostanza psicotropa che è il principale principio attivo della canapa, nonché quello con valore legale per stabilire la legittimità della commercializzazione – per la cannabis legale (da 0,2% a ...

«The New Pope» : Cosa sappiamo finora della serie di Paolo Sorrentino : The Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe New Pope, seconda stagione della serie ideata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, non ha niente di certo. La trama, Sky, l’ha tenuta segreta. E nessuno, neppure i colossi americani, hanno saputo capirci qualcosa. Dalle foto scattate a Venezia, dove la produzione sta ...