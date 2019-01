Aria di mare toccasana nella prevenzione del cancro e contro il colesterolo : ... nel corso della nostra travagliata esistenza moderna, vale la pena concedersi più di qualche giorno di relax in riva al mare per goderne gli effetti benefici, oggi confermati anche dalla scienza.

Nadia Toffa cittadina onorAria di Taranto : “Questa città ce la può fare. La vita è questa - devi trasformare la sfiga in sfida” : “Buongiorno amici cari oggi è una giornata speciale per me. Sono diventata cittadina onoraria di Taranto. città martoriata e che amo e che difenderò sempre, come difenderò sempre tutte le città che in Italia vengono sfruttate e martoriate dall’inquinamento. È una promessa. Vi abbraccio e vi auguro una splendida giornata”. Queste le parole pubblicate su Facebook dalla Iena Nadia Toffa assieme alla foto che la ritrae assieme ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Prudencio rischia di morire - MAria nega di amare Fernando : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sullo sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere la settimana prossima, Prudencio Ortega rischierà di passare a miglior vita perché la sua salute si aggraverà. Maria Castaneda invece, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, farà venire un sospetto a Francisca Montenegro. In ...

Sardegna - forti venti - mareggiate e Aria gelida : è allerta meteo per l’Isola : Forte vento di maestrale su tutta la Sardegna, che si intensificherà fino a burrasca. Temperature minime e massime che scenderanno a picco, con probabili gelate e neve anche a basse quote. I mari intorno all'Isola saranno interessati da forti venti con probabili mareggiate. Una situazione che ha spinto il dipartimento della Protezione Civile della Sardegna ad emanare una nuova allerta meteo per il vento e le mareggiate, dopo quella emessa i ...

Trump agli americani : serve il muro per fermare una crisi umanitAria : Definendo al richiesta di 5,7 miliardi di dollari per la sicurezza al confine "solo una questione di buon senso", Trump sprona la politica ad agire: "Quanto sangue americano deve ancora scorrere ...

Il governo vuole riformare Inps e Inail : si va verso il commissAriamento : Si va verso il commissariamento per Inps e Inail: secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier dovrebbe essere questa la strada per superare l’empasse della riforma della governance dei due enti. Il governo quindi, subito dopo il varo del decreto che introdurrà Quota 100 e il Reddito di cittadinanza ma che prevederà anche il ritorno dei co...

Derivati - l'ultima bomba finanziAria al cuore dell'Europa : cosa non può fermare neanche Draghi : Dalla Deutsche Bank ad altri colossi del credito, in tanti si sono concentrati a investire meno nell'economia reale e più nella deregulation finanziaria e la speculazione. Come rivelato anche dall'...

Manovra - la critica del senatore M5S a Conte : "Non dovevamo fermare il precAriato?" : Il barese Lello Ciampolillo su Facebook mette in discussione la scelta del governo gialloverde che bloccherebbe le assunzioni per il 2019 nell'Università

Porto Trieste - Presidente AdSP Mare Adriatico Orientale istituisce "Direzione FerroviAria" : Il Porto di Trieste ha la propria "Direzione Ferroviaria". L'ha istituita Zeno D'Agostino , Presidente Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale , nonché di Assoporti e dallo scorso ...

Cambia il lungomare - ecco la pista ciclabile tra Santa MAria e Santa Caterina : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

TROMBA D'Aria A SALERNO : CONTAINER FINISCONO IN MARE/ Video - terrore nel porto : ci sono 2 feriti - IlSussidiario.net : SALERNO, TROMBA D'ARIA al porto. Video, cittadini terrorizzati: volano CONTAINER come fossero foglie al porto della nota cittadina campana