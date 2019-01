A Torino arriva l’Inter | dove seguire il match con i granata in Tv

Torino - le pizze a domicilio arrivano condite con blatte : blitz della polizia - locale chiuso : La disavventura di una coppia torinese è costata al locale la chiusura da parte delle autorità. L'episodio infatti ha fatto scattare una ispezione durante la quale la polizia ha riscontrato la presenza di blatte sia vive che morte ovunque, anche nell'impasto, oltre a insetticida in polvere sparso vicino agli alimenti.Continua a leggere

Pereyra al Torino? Arrivano conferme importanti : la situazione : L’approdo di Pereyra al Torino dal Watford potrebbe diventare realtà già nella sessione di calciomercato invernale, come rivelato dall’agente Roberto Pereyra al Torino? Non è affatto un’eresia, anzi. Il calciatore del Watford potrebbe lasciare la Premier League per tornare in Italia, come rivelato dal suo agente ai microfoni di Tuttosport: “E’ vero, Pereyra adora Mazzarri e il Torino lo vuole – le parole ...

Calciomercato Torino - arriva la decisione del Besiktas su Ljajic : Adem Ljajic non tornerà al Torino, il Besiktas riscatterà il calciatore serbo già nel mese di gennaio dopo il prestito oneroso Adem Ljajic non tornerà al Torino. Negli ultimi giorni si erano diffuse alcune voci secondo le quali il Besiktas non avrebbe riscattato il calciatore serbo, voci però rivelatesi false dato che il club turco ha deciso di anticipare i tempi riscattando Ljajic già nel mese di gennaio. Il riscatto sarebbe divenuto ...

“Non si va a un appuntamento in metro” - e dà buca al ragazzo arrivato per lei a Torino : La storia raccontata sul gruppo Facebook “Torino Sostenibile”: un ragazzo di Settimo Torinese ha visto fallire il suo appuntamento con una trentenne di Torino dopo averle detto che sarebbe arrivato prima all’appuntamento prendendo la metro. Secondo la donna “Non si va a un appuntamento in metro”.Continua a leggere

I ciucci di Torino Oggi per Viviana - che ha deciso di arrivare durante la spesa per il cenone : Come le vere dive, dimostra fin dal primo giorno un ottimo fiuto per l'ingresso in scena. La piccola Viviana , nata nemmeno tre ore dopo la mezzanotte tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019, ha ...

Maltempo - a Torino è arrivata la prima neve della stagione. FOTO : Maltempo, a Torino è arrivata la prima neve della stagione. FOTO Dopo una giornata di tregua, il tempo è tornato a peggiorare sul capoluogo piemontese e nel pomeriggio sono comparse le prime deboli piogge, associate alla neve, anche in altre zone della Regione Parole chiave: ...

Juventus - De Sciglio : “Col Torino è stata una battaglia. Nazionale? Contento se arriva la chiamata” : Ai microfoni di Juventus Tv, il terzino bianconero Mattia De Sciglio ha commentato il successo della sua squadra nel derby della Mole: “È sempre difficile giocare qua, è sempre una battaglia. I granata hanno una squadra molto fisica, ben organizzata, e fanno della lotta la loro caratteristica principale. Sapevamo fin da subito che sarebbe stata stata una partita complicata dove non bisognava fare più di tanto i leziosi, ma buttare ...

È arrivato il freddo : prevista neve a Torino e Milano Da lunedì torna il sole Meteo : Pioggia al Sud e sole al Nord sabato, domenica schiarite al Sud e neve anche a bassa quota al Nord: da lunedì, invece, il tempo dovrebbe migliorare ovunque

Danza : al Teatro Nuovo di Torino arriva 'Lo Schiaccianoci' : Torino si prepara a un Natale più magico che mai, ricco di appuntamenti imperdibili. Tra questi, senza dubbio, 'Lo Schiaccianoci', il capolavoro di Tchaikovsky che andrà in scena venerdì 14 dicembre al Teatro Nuovo. ...Continua a leggere

Promozione C - Atletico Torino - esonerato mister Senatore : al suo posto arriva Ramin Binandeh : Ci siamo, il Natale è ormai alle porte. Vacanze, albero e luci che rendendo l'atmosfera più serena, ma anche un periodo decisivo per le sorti di tutti gli allenatori: chi ha fatto bene, o comunque è ...

Calciomercato Milan - può arrivare Simone Zaza dal Torino! : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Torino, prestazione non entusiasmante dei rossoneri, molto meglio i granata. Al termine della partita è arrivato l’annuncio da parte di Leonardo, l’attaccante Ibrahimovic non indosserà nuovamente la maglia del Milan, altra stagione con i Galaxy per lo svedese. Il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo obiettivo per il ruolo di ...

8 dicembre - giornata di manifestazioni in Italia : a Roma arriva Salvini - a Torino sfilano i No-Tav : Nel giorno della Festa dell'Immacolata, Salvini chiama a raccolta i suoi. La Lega si riunisce a piazza del Popolo a Roma: appuntamento per i militanti alle ore 12:00. La manifestazione è stata ...

Torino - studentessa dell'Università scopre la luce più debole che arriva dalle origini dell'universo : Nuova tecnica per analizzare i dati più difficili da interpretare del satellite Fermi che analizza i raggi gamma

Ai Musei Vaticani arriva da Torino la statua di Amenhotep II : In questo primo appuntamento è il Museo Gregoriano Egizio , e la statua di Amenhotep II è il simbolo di una rinnovata ma consolidata politica di apertura culturale" . A ricordarne l'originale ...