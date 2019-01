Trivelle - salve le estrazioni : moratoria solo per la ricerca. Slitta a lunedì l'approdo in Aula : Sul dossier Trivelle, è il ragionamento raccolto, sono stati «salvati i posti di lavoro, è stata garantita continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma a la politica del no a ...

Trivelle - salve le “estrazioni” : moratoria solo per la ricerca. Slitta a lunedì l’approdo in Aula : Sul punto vince la linea del Carroccio: l’ultimissima versione dell’emendamento, depositata in Senato, prevede che la moratoria per le attività di sfruttamento di gas e petrolio riguardi solo procedimenti autorizzativi e istanze di permesso relativi a prospezione e ricerca di idrocarburi. Il ministro dell’Ambiente Costa: moratoria e canoni buon primo passo. Fonti Carroccio: basta con i “No” ...