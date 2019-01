Migranti | Camilleri | “Tenere i porti aperti Non sarò complice di questa volgarità

fanpage

Migranti, Camilleri: 'I porti siano aperti, questa è politica nazista: non sarò complice'

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Andrea, in un video inviato a Fanpage.it, ha commentato lo sgombero avvenuto al centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, di più di 500: "Non in nome mio.è un'ossessione, rendetevene conto. Io mi rifiuto di essere un cittadino italianodinazista".