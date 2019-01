Julen | il bimbo caduto nel pozzo in Spagna | ultime notizie LIVE

Bimbo nel pozzo - il dramma dei genitori di Julen tra bufale e polemiche per il costo dei soccorsi : «Neanche Dio può perdonarvi» : José Roselló e sua moglie Victoria, prima di avere Julen, avevano già perso un figlio, stroncato da un male incurabile a soli tre anni, nel 2007. Il nuovo dramma, con il loro...

“Poche ore”. Bimbo nel pozzo - ansia per il piccolo Julen. Cosa sta succedendo : Dal 13 gennaio il piccolo Julen di due anni è intrappolato in un pozzo artesiano nella zona di Malaga, in Spagna. Ieri sembrava proprio che la situazione potesse arrivare a una svolta ma qualCosa è andato storto, si legge sui media spagnoli. Un errore di calcolo ha costretto i soccorritori a rivedere la strategia e i tempi di salvataggio si sono allungati. Nelle ore scorse, però, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Paìs la squadra ...

Bimbo nel pozzo - terminati i lavori nel tunnel : soccorritori pronti per raggiungere Julen : Inizia a tutti gli effetti la fase finale dei soccorsi per il piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalàn (Malaga), da oltre dieci giorni. Per tutta la notte, infatti, i...

Bimbo nel pozzo - soccorritori a pochi metri da Julen : superati gli ultimi ostacoli : Mancano pochi metri per raggiungere Julen. Si continua a scavare a Totalan, anche se si affievolisce sempre più la speranza di trovare ancora vivo il piccolo Julen, il Bimbo caduto in un pozzo...

Julen - completato il nuovo tunnel : ora è questione di ore per recuperare il bimbo nel pozzo : I soccorritori impegnati nel recupero del piccolo Julen, il bimbo di due anni intrappolato in un pozzo nei dintorni di Malaga in Spagna, dopo diverse difficoltà hanno completato il tunnel parallelo a quello in cui si ritiene si trovi il piccolo. A questo punto dovrebbe essere questione di poche ore per procedere al recupero del bambino.Continua a leggere

Bimbo nel pozzo - soccorritori a pochi metri da Julen : superati gli ultimi ostacoli : Mancano pochi metri per raggiungere Julen. Si continua a scavare a Totalan, anche se si affievolisce sempre più la speranza di trovare ancora vivo il piccolo Julen, il Bimbo caduto in un pozzo...

Julen Rossello : bimbo caduto nel pozzo in Spagna - il salvataggio – LIVE : Julen Rossello: bimbo caduto nel pozzo in Spagna, il salvataggio – LIVE Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio di Julen Rossello, il bambino di soli 2 anni caduto in un pozzo il 13 gennaio scorso nelle campagne di Totalán, nella zona di Malaga. La parola d’ordine è ancora una: speranza. Anche se ridotta al lumicino, dovremo essere vicini alla fase conclusiva delle operazioni, sfortunatamente ostacolate da intoppi di varia natura. ...

Bimbo nel pozzo - la dinamica di una tragedia annunciata : come è caduto il piccolo Julen : Da dieci giorni il Bimbo è intrappolato a 71 metri di profondità. Il papà: "Voglio credere che sia ancora vivo". Nessuno...

Bimbo nel pozzo - la dinamica di una tragedia (annunciata) : come è caduto il piccolo Julen : Da dieci giorni il Bimbo è intrappolato a 71 metri di profondità. Il papà: "Voglio credere che sia ancora vivo". Nessuno...

BIMBO NEL POZZO - LA SPAGNA PREGA PER Julen/ Ultime notizie - meteo e blocco granito complicano gli scavi : SPAGNA, JULEN nel POZZO da 9 giorni: poche speranze per BIMBO, ma l'intera SPAGNA PREGA per lui. Ultime notizie, conclusi scavi tunnel "Speriamo sia vivo". Un blocco di granito nel mezzo del tunnel, le condizioni meteo e soprattutto i 9 giorni consecutivi intrappolato nel POZZO non danno purtroppo grandi speranze per trovare vivo il piccolo JULEN: ma la SPAGNA e in particolare la famiglia del BIMBO caduto nel POZZO non si arrendono e ...

Spagna - gli ultimi aggiornamenti sul bimbo caduto nel pozzo : nuovo contrattempo per Julen - il tunnel verticale è stretto : Ennesimo contrattempo nella corsa contro il tempo per salvare Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo in Andalusia, lo scorso 13 gennaio: i soccorritori hanno deciso che si deve allargare il tunnel verticale scavato a fianco del pozzo. Il problema sono i tubi che devono rafforzare e rivestire le pareti del tunnel scavato per fare passare i minatori per arrivare all’angusto pozzo dove si trova il bambino: le misure sono sbagliate e i ...

Bimbo caduto nel pozzo in Spagna : finito tunnel per salvarlo/ Ultime notizie : "oggi sapremo se Julen è vivo" : Spagna, Bimbo caduto nel pozzo a Malaga: Ultime notizie, terminato il tunnel verticale per poterlo salvare. 'Oggi sapremo se Julen è ancora vivo'

Julen - un errore di calcolo complica i soccorsi del bimbo caduto nel pozzo : Un nuovo inconveniente rallenta i soccorsi a Julen, il bimbo di due anni caduto il 13 gennaio in pozzo a Totalán, nei pressi...

Julen - quasi finito il tunnel - è il giorno della verità : oggi sapremo se il bimbo è vivo : Il piccolo Julen Rosellò, precipitato domenica scorsa un pozzo mentre era in compagnia della sua famiglia, sta tenendo tutto il mondo col fiato sospeso, nella speranza di poterlo raggiungere e tirare fuori dal pozzo sano e salvo. oggi gli scavi dovrebbero concludersi e il piccolo dovrebbe essere individuato. quasi ultimato il tunnel, inizia l'ultima parte del recupero L'operazione per riportare Julen in superficie è molto complicata, come ...