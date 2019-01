Juan Guaidò | l' ingegnere con master all' università della CIA

Juan Guaidó - colui che si è proclamato presidente del Venezuela : «Alziamo la mano destra. Oggi, 23 gennaio 2019, nella mia condizione di presidente dell’Assemblea Nazionale, invocando gli articoli della Costituzionale Bolivariana della Repubblica del Venezuela, di fronte a Dio, Venezuela, i miei colleghi deputati, giuro di assumere formalmente le competenze dell’esecutivo nazionale, come presidente incaricato del Venezuela, per bloccare l’usurpazione, fare un governo di transizione e convocare elezioni ...

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce e Maduro : “Ci difenderemo a ogni costo” : Venezuela nel caos. Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim in attesa di nuove elezioni ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da Luis Almagro, il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani che riunisce 35 Paesi delle Americhe. Il riconoscimento è arrivato in particolare da Brasile, Perù, Ecuador, Costa Rica, ...

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce : Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim del Venezuela, in attesa di nuove elezioni. “Oggi riconosco ufficialmente il presidente dell’Assemblea nazionale Venezuelano, Juan Guaidó, come presidente ad interim del Venezuela”, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una nota, sottolineando che “in questo ruolo come ...