Frequentare donne in carne rende gli uomini più felici | ecco cosa dice la scienza

Frequentare donne in carne rende gli uomini 10 volte più felici : lo studio scientifico : È proprio vero come diceva il poeta che nessun amore è grande come quello per il cibo. Di norma ha sempre lo stesso sapore. Un costo contenuto. Risponde presente quando lo cerchi e, soprattutto, non improvvisa mal di testa o colpi di calore. Cibo uguale assenza di delusione. Cibo uguale felicità. Viene da sé che le persone più in carne, occhi a non finire troppo in carne che dopo sono guai, sono più contenti e, di più, influenzano positivamente ...