Ddl Pillon separazione e affido | cosa prevede e come si applica

termometropolitico

: RT @luisabetti: #donnexdiritti #stupro xké a #Forum le #donne sono rivittimizzate #tv - Noviolenzadonne : RT @luisabetti: #donnexdiritti #stupro xké a #Forum le #donne sono rivittimizzate #tv - Dissensocomune : RT @luisabetti: #donnexdiritti #stupro xké a #Forum le #donne sono rivittimizzate #tv - luisabetti : #donnexdiritti #stupro xké a #Forum le #donne sono rivittimizzate #tv -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) DdlsiContinuano le audizioni in Commissione Giustizia del Senato e l’iter del ddl n.735 si prospetta ancora lungo. Conosciuto ai molti“Ddl”, dal nome del senatore leghista primo firmatario, si basa essenzialmente su quattro pilastri: coinvolgimento paritario di entrambe le figure genitoriali nella vita del figlio; mediazione familiare obbligatoria; mantenimento in forma diretta senza automatismi; contrasto all’alienazione genitoriale.Stando alla relazione introduttiva al ddl, la riforma ruoterebbe attorno al potenziamento della bigenitorialità. Si intende la tutela del diritto di entrambi i genitori a mantenere un rapporto continuativo con i figli anche dopo il deterioramento dell’unità familiare. Principio peraltro non avulso dal nostro ordinamento, che già in seguito all’entrata in vigore della ...