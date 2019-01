Costanza Caracciolo e Vieri presto sposi | l’ex calciatore e la sua dolce metà pensano

Costanza Caracciolo e Bobo Veri presto sposi? : Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo '. E ancora: ' Ci stiamo godendo Stella, ma prima o poi il matrimonio arriverà '. Dal profilo instagram di Costanza Caracciolo Piccolo ...

Vieri confessa : “Sposerò Costanza Caracciolo” : “Sposerò Costanza Caracciolo”. A parlare così è Bobo Vieri, che sembra aver trovato finalmente la donna della sua vita. L’ex calciatore è diventato da poco papà della piccola Stella e non potrebbe essere più felice. “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini – ha confessato Vieri al settimanale Diva e Donna -. Finalmente sono papà Bobone. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta ...

Vieri e Costanza Caracciolo : matrimonio in estate e secondo figlio : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano in estate Dopo la nascita di Stella si è rafforzato il legame tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Tanto che i due sarebbero pronti al grande passo. Come riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, l’ex calciatore e l’ex Velina bionda di Striscia la notizia starebbero pianificando in gran […] L'articolo Vieri e Costanza Caracciolo: matrimonio in estate e secondo figlio proviene da ...

Costanza Caracciolo tranquillizza i fan dopo la caduta per strada : Tanto ghiaccio sul piede per Costanza Caracciolo che ha avuto un piccolo incidente per strada: “Niente ragazzi sono caduta dal marciapiede e mi sono fatta malissimo”, spiega la Caracciolo ai follower, al suo fianco c’è Christian Vieri, suo compagno e padre di Stella. Solo pochi giorni fa ha festeggiato il suo 29esimo compleanno e il secondo mesiversario della sua bambina, ed ora ecco Coco sul divano con il piede a riposo dopo ...

Christian Vieri : "Sposerò Costanza Caracciolo" : Christian Vieri ha definitivamente messo la testa a posto. Dopo innumerevoli flirt e storie- su tutti la love story con Elisabetta Canalis - l'ex bomber di Juventus, Lazio, Inter ha dichiarato che sposerà l'ex velina Costanza Caracciolo, che lo ha reso padre della piccola stella.Ha dichiarato Bobo sulla sua nuova vita: “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Sono ...

Bobo Vieri e la nascita di Stella : «Sono un mammo perfetto e sposerò Costanza Caracciolo : Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo'. Per finire il quadretto mancano solo le nozze con Costanza: ' Ci stiamo godendo Stella, ma sicuramente prima o poi arriverà quel giorno '.

Bobo Vieri e la nascita di Stella : «Sono un "mammo" perfetto" e sposerò Costanza Caracciolo" : Da quando è diventato papà la vita di Christian Vieri è cambiata, ma lui non sembra lamentarsene. Dopo numerosi flirt infatti l?ex bomber si è fidanzato con...

Costanza Caracciolo : “Sono caduta - mi sono fatta malissimo” : Ghiaccio sul piede per Costanza Caracciolo che ha avuto un piccolo incidente per strada: “Niente ragazzi sono caduta dal marciapiede e mi sono fatta malissimo”, spiega l’ex velina bionda ai follower. Per fortuna al suo fianco c’è Christian Vieri, suo compagno e padre di Stella. Solo pochi giorni fa ha festeggiato il suo 29esimo compleanno e il secondo mesiversario della sua bambina, ed ora ecco Coco sul divano con il ...

Costanza Caracciolo : 'Sono caduta - mi sono fatta malissimo'/ Foto - incidente per la compagna di Bobo Vieri : Costanza Caracciolo: 'sono caduta, mi sono fatta malissimo'. Foto, incidente per la compagna di Bobo Vieri: è precipitata da un marciapiede.

Costanza Caracciolo raggirata e non pagata : “Vergogna”. L’accaduto : Costanza Caracciolo raggirata e non pagata: “Vergogna”. L’accaduto e la denuncia della fidanzata di Bobo Vieri Se pensavate che i vip non potessero essere vittime di persone truffaldine dovrete ricredervi. Nelle scorse ore, Costanza Caracciolo, neo mamma e fidanzata di Bobo Vieri, ha denunciato sui social il raggiro subito da parte di due agenzie. L’ex […] L'articolo Costanza Caracciolo raggirata e non pagata: ...

Costanza Caracciolo in perfetta forma fisica a pochi mesi dal parto : Costanza Caracciolo ha partecipato, a “Pitti Bimbo”, come madrina di un celebre brand dedicato ai bambini e ha sorpreso tutti, mostrandosi in gran forma, pur non avendo seguito una dieta particolare post gravidanza. Eccola sorridente e felice nel giorno del suo 29esimo compleanno, concedersi ai flash dei fotografi presenti, che ne approfittano per scattare qualche foto alla neo mamma. C’è da dire che Costanza, immersa tra peluche, mobili a ...

Costanza Caracciolo prima uscita pubblica a pochi mesi dal parto : Costanza Caracciolo è alla sua prima uscita pubblica dopo aver dato alla luce la piccola Stella, avuta dal compagno Bobo Vieri. La Caracciolo ha partecipato, a “Pitti Bimbo”, come madrina di un celebre brand dedicato ai bambini e ha sorpreso tutti, mostrandosi in gran forma, pur non avendo seguito una dieta particolare post gravidanza. Eccola sorridente e felice nel giorno del suo 29esimo compleanno, concedersi ai flash dei fotografi presenti, ...

Costanza Caracciolo in giro con Stella svela l’anello di fidanzamento di Vieri : “Prima passeggiatina lunga. Si ricomincia”: Costanza Caracciolo festeggia così la prima uscita con Stella, la piccola nata dalla sua relazione con Bobo Vieri. L’ex velina di Striscia la Notizia è diventata mamma meno di due mesi fa e ha trascorso la mattinata a passeggio per le vie del centro di Milano. Con lei anche un’amica, con cui ha pranzato in uno dei ristoranti più famosi della capitale meneghina, per poi tornare a ...

Costanza Caracciolo a passeggio con la figlia Stella per le vie Milano : La showgirl Costanza Caracciolo sui social scrive:“Prima passeggiatina lunga. Si ricomincia” postando un selfie insieme alla figlia Stella, avuta dal compagno Bobo Vieri poco meno di due mesi fa. La ex velina bionda ha trascorso la mattinata a passeggio con la bambina per il centro di Milano, una sosta per il pranzo in un locale di Montenapoleone insieme ad un’amica, anche lei neomamma, poi via di corsa verso casa.