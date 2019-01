Arbitri | Nicchi | ' Pronti a impugnare la decisione della Corte d' appello sulla

Arbitri - Nicchi : “Pene più severe per squadre e calciatori violenti” : “Stanno accadendo cose gravissime nel calcio, che vanno affrontate subito in modo drastico perché non è pensabile che ogni anno 450 ragazzi vengano aggrediti sui campi, 150 con giorni di prognosi. In questi ultimi giorni se ne parla molto, ma l’Aia da anni si batte per debellare questo cancro che c’è nello sport; purtroppo finora siamo stati soli. Siamo al punto zero e da qui bisogna ripartire perché non si può più andare ...