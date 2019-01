Vicenza | auto travolge e uccide due sorelle Stavano attraversando la strada

Vicenza : minorenne in bici urta un'auto e prende a pugni l'automobilista : Vicenza, 13 dic. (AdnKronos) - Due ragazzi in bicicletta girano in centro, compiendo manovre pericolose incuranti degli altri, finché uno non va contro un’auto, comunque senza ferirsi, scende di sella e dà un pugno al veicolo, costringendo il conducente a scendere a sua volta dall’auto. Ne nasce un’

Vicenza : a Lonigo carabinieri denunciano autore serie truffe ad anziani : Vicenza, 21 nov. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Lonigo hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per l’ipotesi di reato di tentata truffa in concorso, un 28enne residente a Pomigliano d’ Arco in provincia di Napoli. Le indagini dei