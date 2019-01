Senza biglietto sul bus | studente prende a pugni il controllore

ilgiornale

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Ha colpito con un pugno al volto ilche gli aveva chiesto il. L'ultimo episodio di violenza a bordo di un bus si è verificato sulla linea 120 che collega Treviso a Vittorio Veneto.Un giovane, seduto in ultima fila, è stato sorpresotitolo di viaggio. Così il, un 50enne residente a Vittorio Veneto, lo ha fermato in attesa dei controlli e dell'identificazione da parte delle volanti del commissariato. Ma il ragazzo, già conosciuto alle forze dell"ordine, ha subito dato in escandescenze.Prima ha cercato di salire sui sedili per aggirare il, poi ha scagliato un pugno in faccia all'uomo che è caduto a terra davanti ai passeggeri increduli.Comer riporta il Gazzettino, il dipendente Mom è stato subito portato in pronto soccorso a Conegliano, mentre il giovane è stato fermato dalle volanti della polizia giunte sul posto.