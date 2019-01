Le Cascate del Niagara ghiacciano | lo spettacolo a -25°C è unico

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Freddo e gelo stanno investendo gli Stati Uniti, tanto da ghiacciare finanche ledel, regalando ai turisti un panorama mozzafiato. Per molti la scena ha richiamato i paesaggi del cartone animato Frozen.Le temperature sono scese fino a venti gradi sotto zero causando disagi in tutto il nordest. Il Midwest fa invece i conti con le bufere di neve. Secondo i meteorologi i primi miglioramenti si avranno solo fra un paio di settimane.Nonostante le temperature estreme, i turisti continuano ad affluire desiderosi di ammirare loofferto da questa meraviglia naturale. Sui social network, infatti, si moltiplicano gli scatti che ritraggono ledi 51 metri che, gelate, somigliano ad un angolo di un vero e proprio "Regno d'Inverno".Tra i turisti, c'è persino chi le ha paragonate al "castello di Elsa" del film d'animazione Frozen. Ledel ...