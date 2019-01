ANTHEM VIP DEMO: Download, Piattaforme, Date e Orari

gamerbrain

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) EA è lieta di annunciare che la VIPdiè scaricabile da tutti a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One, ma sarà giocabile solo da determinati giocatori dal 25 al 27 Gennaio, maggiori dettagli a seguire.: Scarica la! Se vi recate sul Playstation Store, Xbox One Store o EA ORIGINS su PC, potete scaricare da oggi la VIPdidel peso di 44 GB circa su PC e 24 GB circa su console. Lanonostante sia scaricabile da chiunque, può essere lanciata solo dalla stampa, abbonati EA ACCESS e da chi ha prenotato il gioco, indipendentemente dalla versione.Tutti gli altri dovranno attendere il primo Febbraio per giocare, in compenso potete già pre-scaricare lada oggi. Tutti coloro che avranno accesso alla prima sessione, potranno conservare laper giocare nuovamente dal primo Febbraio.Lainfatti ...