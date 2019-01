Amauri | ' La Juventus in questo momento è una macchina vincente'

Blastingnews

: ?? #Maracanà ?? ?? #Amauri ??? La #Juventus in questo momento è una macchina. La #Lazio sta facendo bene, ha dei gra… - RMCSportNetwork : ?? #Maracanà ?? ?? #Amauri ??? La #Juventus in questo momento è una macchina. La #Lazio sta facendo bene, ha dei gra… - CryPaolo : RT @fedezic: Da Cobolli ad Agnelli, da Ranieri ad Allegri, da Amauri a CR7. Basta uno sguardo alla Juve di 10 anni fa per rendersi conto de… - PassioneCalc10 : RT @fedezic: Da Cobolli ad Agnelli, da Ranieri ad Allegri, da Amauri a CR7. Basta uno sguardo alla Juve di 10 anni fa per rendersi conto de… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Innel mondo del calcio imperversa il mercato invernale e molti addetti ai lavori tirano le somme di quanto accaduto non solo durante questa finestra di trattative, ma anche sui giocatori. Anche, ex attaccante di Palermo e, ha voluto fare il punto su alcuni temi caldi delnell'intervista rilasciata a RMC Sport.La vicenda Higuain - Piatek Un argomento che ha riempito le pagine dei quotidiani sportivi e non solo è il passaggio di Gonzalo Higuain dal Milan al Chelsea. I rossoneri per sostituire il Pipita hanno acquistato Krzysztof Piatek, prelevandolo dal Genoa per 35 milioni di euro più bonus. L’intervistato stima molto l’attaccante argentino e lo ritiene sicuramente più forte del polacco, anche se quest'ultimo ha ancora margini di miglioramento: "Higuain non sta vivendo un grande”, questa l'idea dell'italo-brasiliano che poi continua: ...