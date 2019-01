Venus Williams rivela | “Vorrei partecipare alle Olimpiadi Invernali 2022 nel bob”

Australian Open – Sfuma il derby tra le sorelle Williams agli ottavi - Simona Halep asfalta Venus in due set : La numero 1 del mondo non lascia scampo a Venus Williams, staccando il pass per gli ottavi dove troverà Serena Non ci sarà il derby tra le sorelle Williams negli ottavi di finale degli Australian Open, Simona Halep infatti non lascia scampo a Venus e andrà a sfidare nel prossimo turno proprio Serena. Una partita dominata dalla romena, capace di superare la propria avversaria con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e diciotto minuti di ...

Australian Open – Simona Halep batte Kenin al terzo set : Venus Williams supera Cornet : Simona Halep batte Sofia Kenin in tre set, Venus Williams supera Alizè Cornet: le due si affronteranno nei sedicesimi di finale degli Australian Open Vince pur senza convincere Simona Halep, ma una vittoria è sempre una vittoria. La tennista romena, non al meglio fisicamente, di ritorno da un infortunio alla schiena che l’ha tenuta fuori dal circuito per qualche mese, ha superato la numero 37 al mondo Sofia Kenin in 3 set (6-3 / 6-7 / ...

Australian Open - tabellone donne : Wozniacki con Kerber - Venus e Serena Williams da Halep : Inserita nell'ottavo di Simona Halep, debutta contro Dalila Jakupovic , numero 82 del mondo con un best ranking di numero 42, che l'ha sconfitta l'anno scorso sull'erba a Nottingham. La slovena però ...

Wta Auckland : Venus Williams batte Davis e va ai quarti : TORINO - Venus Williams ha centrato l'ingresso nei quarti di finale dell'' ASB Classic ', torneo Wta International in corso sul cemento di Auckland , in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che ...

Tennis - WTA di Auckland : Venus Williams approda ai quarti - battuta la Davis : Venus Williams ai quarti del torneo WTA di Auckland dopo aver vinto il derby statunitense contro Lauren Davis Venus Williams si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella sfida di secondo turno la 38enne di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, ha superato 6-4, 6-3 nel derby statunitense Lauren Davis, numero 173 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card. Prossima avversaria per ...

Venus Williams vince contro la Azarenka : AUCKLAND, NUOVA ZELANDA, - Il 2019 è cominciato subito in campo per Venus Williams , che in un match del primo turno dell' ASB Classic ad Auckland ha battuto per 6-3, 1-6, 6-3 un'altra ex numero 1 del ...

Mubadala World Tennis Championship – Il derby tra le sorelle Williams va a Venus - Serena ko al match tie break : Ad Abu Dhabi il derby tra sorelle Venus: al Mubadala World Tennis Championship trionfa Venus su Serena al match tie break Serena Williams è tornata in campo dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka. La campionessa statunitense ha trascorso le festività natalizie tra allenamenti e famiglia, anche in campo. Serena ha infatti sfidato oggi la sorella Venus nel torneo di esibizione di Abu Dhabi. Dopo un primo set portato a casa, ...