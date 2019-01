«Sui migranti linea dura dell’Italia» La Germania  lascia la missione Sophia Salvini

Scontro diplomatico Sui migranti. Salvini : la Francia impoverisce l’Africa : Dopo Di Maio anche il ministro dell’Interno attacca Parigi. L’imbarazzo della Farnesina. Il ministro degli Esteri Moavero chiamato a riferire in Parlamento

Sanremo 2019 - il retroscena inedito sulla telefonata Salvini-Baglioni Sui migranti : La telefonata chiarificatrice tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini c'è stata. Ma ad alzare la cornetta non sarebbe stato il leader della Lega, che aveva replicato piccato alle parole del direttore artistico di Sanremo sui migranti e i porti chiusi. A comporre il numero sarebbe stato proprio Baglioni, intenzionato a ricucire lo strappo prima del via al Festival della canzone italiana.I fatti. Ricorderete le parole di Baglioni durante la ...

Motta : "A Sanremo canto l'Italia che Sui migranti manca di umanità" : "Ho voluto esprimere il senso di disorientamento, di smarrimento e di disincanto di fronte alla mancanza di umanità e di educazione che sta venendo fuori nel nostro Paese. Che è un tema sociale e non politico. Come le parole di Baglioni sui migranti erano parole umane e non politiche. Parole di buon senso". Intervistato da AdnKronos, Francesco Motta, cantautore noto semplicemente come Motta, dice la sua su "Dov'è l'Italia?" ...

Human Right Sui 100 migranti salvati dalla Libia : andata e ritorno per l'Inferno : Partiti sabato a bordo di un gommone sono stati recuperati da un mercantile della Sierra Leone inviato dalla Guardia Costiera libica. La situazione si è sbloccata dopo l'intervento di Conte

Salute - OMS : falsi miti Sui migranti - non portano malattie : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha presentato oggi a Ginevra il primo rapporto sulla Salute dei migranti e dei rifugiati in Europa: l’OMS ha precisato che è sicuramente un falso mito quello secondo il quale “i migranti portano le malattie”, mentre invece è forte il rischio che la loro Salute peggiori una volta arrivati nei paesi di destinazione a causa delle cattive condizioni in cui vivono. Altro falso mito è che ...

DIETRO LE QUINTE/ Merkel-Mattarella-Conte - prove di patto Sui migranti : In Libia qualcuno sta usando in modo strumentale il flusso dei migranti. Se ne sono accorti Mattarella e la Merkel. La via obbligata del governo

Sui migranti doppio attacco alla Francia da Di Maio e Di Battista : "In questo momento salverei le persone e le porterei a Marsiglia". Poco prima aveva stracciato in diretta - "è un facsimile", aveva precisato - una banconota di Cfa, oggi citatissima, trasversalmente, come "moneta del neocolonialismo francese". Alessandro Di Battista contiene la foga ma non parla a caso: quando Fabio Fazio gli domanda se non sia meglio aprire i porti italiani per evitare stragi in mare, l'ex deputato M5s punta dritto ...

Nuovo barcone alla deriva con 100 persone a bordo al largo della Libia. Salvini-Di Maio accusano Macron : ipocrita Sui migranti : In balia del mare, sospesi tra telefoni che squillano, ma nessuno risponde, e rimpalli di responsabilità. Negli occhi la strage di ieri nelle stesse acque di quel Mediterraneo che anche nel Nuovo anno si conferma il cimitero dei migranti. In 100 - tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti - sono in attesa d...

'Più persone partono - più persone muoiono' - Salvini Sui migranti - : Roma, 20 gen., askanews, - 'Mi sento colpevole di quello che sta accadendo? No, meno persone partono, meno persone muoiono, più persone partono, più persone muoiono'. Lo dice Matteo Salvini, parlando, ...

Libia - lo scontro finale e il ricatto Sui migranti : La resa dei conti a Tripoli è iniziata da tempo, ma ora sembra essere alla stretta finale. Un fantasma si aggira per la città: è il primo ministro, ormai solo sulla carta, Fayez al-Sarraj. E nella partita in corso tra signori della guerra, capi milizie e capi tribù, due sono le armi di ricatto utilizzate nei confronti degli attori esterni, ma estremamente interessati, che intendono esercitare un ruolo di primo piano ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio accusa Salvini Sui migranti : "Un giorno..." - a braccetto con le Ong : Scalda i motori, Fabio Fazio. Questa sera a Che tempo che fa ci sarà ospite Alessandro Di Battista ma intanto è il conduttore di Raiuno a sparare a zero contro Matteo Salvini, utilizzando il più triste e banale strumento: l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo.