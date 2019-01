Pakistan | 26 morti in scontro bus-camion

Pakistan - scontro bus-camion : 26 morti : 6.40 Almeno 26 persone che viaggiavano su un autobus sono morte per lo scontro del mezzo con un camion,avvenuto nella provincia del Balochistan, in Pakistan. I feriti sono almeno 15.Il camion con cui si è scontrato il pullman trasportava carburante (probabilmente di contrabbando): ne è scaturito un enorme incendio che ha investito i mezzi. Dal pullman sono stato recuperati i resti dei corpi carbonizzati di 26 passeggeri. Il bus trasportava 40 ...

Pakistan - eslposione a raduno : 6 morti : 1.45 Almeno sei persone sono rimaste ferite in una esplosione avvenuta ieri sera a Karachi, in Pakistan, durante un raduno religioso. Secondo la polizia il raduno era stato organizzato da un partito politico in una zona della città chiamata Gulshan i Jauhar. E' ancora da chiarire cosa abbia causato lo scoppio. Ospite d'onore della festa avrebbe dovuto essere il ministro per la Tecnologia informatica, Khalid Maqbool, tuttavia nel momento ...

Doppio attentato Pakistan : bomba al mercato e blitz consolato Cina/ 30 morti - strage sciita : mano dell'Isis? - IlSussidiario.net : Pakistan, bomba al mercato: 30 morti e 35 feriti. Ultime notizie, ordigno esploso al bazar: é strage di sciiti. mano dell'Isis dietro al Doppio attacco

Pakistan : bomba in un mercato - almeno 30 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pakistan - bomba in un mercato : almeno 25 morti - : L'esplosione è avvenuta nel nord-ovest del Paese, provocando oltre 30 feriti. Le vittime apparterrebbero alla minoranza sciita. Secondo la polizia, l'attacco sarebbe opera di kamikaze

Pakistan - bomba al mercato e assalto al consolato cinese : oltre 30 morti e decine di feriti : Ore di tensione in Pakistan , dove ben due attentati terroristici sono costati la vita a più di 30 persone. Due agenti sono rimasti uccisi e una guardia di sicurezza ferita nel corso di un attacco ...

Pakistan - bomba al mercato : strage di sciiti. “Almeno 25 morti - decine di feriti” : Un’esplosione verificatasi in un mercato all’aperto nel nord-ovest del Pakistan ha provocato almeno 25 morti e 35 feriti. Lo hanno riferito fonti mediche e di polizia, che temono che il bilancio possa ancora aggravarsi. L’attacco è stato compiuto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan, in un momento in cui il bazar era pieno di gente. Una fonte di polizia ha reso noto che la maggior parte delle vittime ...

Pakistan : bomba in un mercato - almeno 25 morti e una trentina di feriti : Una bomba è esplosa in un mercato all'aperto nel nord-ovest del Pakistan. L'attacco è stato compiuto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, in un momento in cui il bazar era pieno di gente. C’è stato un attacco anche al consolato cinese di Karachi: due militari sono morti.Continua a leggere

Bomba in un mercato in Pakistan : almeno 25 morti. Assaltato anche il consolato cinese a Karachi : Un commando di tre attentatori suicidi ha assalto questa mattina il consolato cinese a Karachi, la più popolosa città del Pakistan. L’attacco è stato rivendicato dall’Esercito di liberazione del Baluchistan, un gruppo separatista sempre più contaminato da elementi jihadisti. Due agenti di guardia al consolato sono stati uccisi, un terzo ferito. Tut...

Bomba in un mercato in Pakistan - 25 morti : Una Bomba è esplosa oggi in un mercato all'aperto nel nord-ovest del Pakistan, provocando almeno 25 morti e 35 feriti. Lo hanno riferito fonti mediche e di polizia, che temono che il bilancio possa ancora aggravarsi.L'attacco è stato compiuto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, in un momento in cui il bazar era pieno di gente. Una fonte di polizia ha reso noto che la maggior parte delle vittime sono ...

Pakistan - bomba in mercato : 25 morti : 8.46 Almeno 25 persone sono rimaste uccise e altre 35 ferite in un attentato in Pakistan. L'attacco, con una bomba fatta esplodere in un mercato all'aperto, è avvenuto nell'ovest del Paese nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l' Afghanistan. Al momento dell'esplosione il mercato era pieno di gente. Medici e polizia temono che il bilancio possa aggravar si. La maggior parte delle vittime appartiene alla minoranza sciita.

C’è stato un attacco al consolato cinese di Karachi - in Pakistan : due militari sono morti : Alcuni uomini armati hanno attaccato il consolato cinese a Karachi, la città più popolosa del Pakistan: hanno provato a entrare nell’edificio con l’obiettivo di farsi esplodere, ma sono stati intercettati dai militari che stavano di guardia nei punti di accesso.