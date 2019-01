Migranti | di chi è la colpa di questi naufragi? L’ho chiesto a chi è fuggito dalla Libia

Migranti - Moscovici si schiera con Macron : “Il governo italiano ostile” : Pierre Moscovici corre subito a difendere Emmanuel Macron. Il commissario agli Affari economici, che Le Figaro dà in pole position per prendersi la poltrona più alta della Corte dei Conti francese una volta terminato l’incarico a Bruxelles (leggi qui), si è immediatamente schierato contro le dichiarazioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla Francia e i suoi interessi nel continente africano. “Sono ostili”, ha tuonato al suo ...

Migranti - Salvini segue la linea Di Maio : “Francia tra chi sottrae ricchezze a Africa. E in Libia ha interessi opposti a Italia” : “Il problema dei Migranti ha tante cause, c’è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si allinea a Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi ha aperto una polemica con Parigi le cui politiche neocoloniali sono additate tra la cause delle migrazioni. Intervenendo a Mattino 5 il leader leghista ha aggiunto che in Libia la ...

Pochi Migranti dai Paesi con il "Franco coloniale". Ecco perché Dibba mente : In mezzo ad una marea di balle e 'stronzate' - come dice lui - una previsione l'ottimo Dibba la ha azzeccata: l'incidente diplomatico con la Francia c'è stato. Solo che non è stata la sceneggiata pro-...

Migranti - Di Maio : "Chi vuole sbarcare in Italia sarà portato a Marsiglia" : Risolta temporaneamente l'emergenza del nuovo gruppo di Migranti che si era messo in viaggio verso l'Europa e stava rischiando di annegare al largo della Libia, il vicepremier Luigi Di Maio segue il canovaccio di Alessandro Di Battista da Fabio Fazio e va all'attacco della Francia e annuncia che da questo momento in poi tutti i Migranti che proveranno a sbarcare in Italia saranno mandati in Francia.Le dichiarazioni di Di Maio arrivano da RTL ...

Migranti - la Francia convoca l’ambasciatore italiano dopo gli attacchi di Luigi Di Maio : Il governo francese ha deciso di convocare l'ambasciatore italiano, Teresa Castaldo, per chiedere chiarimenti sulle parole pronunciate dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Tra ieri e oggi il ministro del Lavoro ha attaccato Parigi sulla questione Migranti, accusando la Francia di "impoverire l'Africa".Continua a leggere

Danilo Toninelli - disastrosa gaffe sul barcone di Migranti : ecco come lo chiama : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli è riuscito a firmare l'ennesima gaffe, anche in un momento di altissima tensione per il governo dopo il naufragio nel Mediterraneo di 117 migranti. Il ministro grillino ha annunciato su Twitter il salvataggio di altre 100 persone da parte delle autorità lib

Migranti - la provocazione di Mimmo Lucano : 'Anche i trafficanti di schiavi sono vittime' : Con un'intervista all'agenzia di stampa Adnkronos l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano si inserisce in maniera clamorosa e provocatoria nel dibattito sull'accoglienza dei Migranti riapertosi dopo i tragici naufragi di questo fine settimana, che hanno provocato la morte di circa 117 persone, a largo della Libia. Il politico è stato contattato per commentare la conferma del divieto di dimora nella sua città da parte del Gip del tribunale di Locri, ...

Migranti : Volontari Treviso - con Decreto Sicurezza a rischio nostri sforzi (2) : (AdnKronos) - Volontarinsieme ha finanziato, per circa 25mila euro, il progetto “FIXIT” che prevede momenti di formazione e di eventuale inserimento al lavoro, in collaborazione con realtà imprenditoriali della provincia, di giovani immigrati ospiti nelle strutture del territorio (hub o SPRAR) e in

Migranti : Volontari Treviso - con Decreto Sicurezza a rischio nostri sforzi : Treviso, 21 gen. (AdnKronos) - All’indomani dell’ennesima tragedia del mare, che venerdì notte ha portato alla morte di oltre 100 profughi provenienti dalla Libia, e gli appelli inascoltati dall’imbarcazione che anche ieri notte ha atteso per oltre 15 ore un soccorso che tardava ad arrivare, il volo

Espulsioni record di Migranti da Germania - uno su tre chiede asilo in Italia - : L'anno scorso le autorità tedesche non hanno inviato nessun migrante in Ungheria, dove il premier Viktor Orban persegue una politica migratoria molto rigida e contraria alle direttive di Bruxelles. ...

Migranti - Di Maio : sbarchino a Marsiglia : 11.30 "L'Europa ignora quello che i Paesi europei,prima di tutti la Francia, stanno facendo in Africa.E' colonialismo,non è mai finito".Lo ribadisce il vicepremier Di Maio,ospite di Rtl 102.5,dove attacca:"Per far stare gli africani in Africa basta che i francesi stiano a casa loro invece di andare a colonizzare l' Africa.Chiederemo che l'Ue sanzioni Parigi e faremo sbarcare i Migranti a Marsiglia finché non la smettono di stampare il franco ...

Migranti - Viminale : 155 sbarchi da inizio anno - nel 2018 erano 2.730 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte chiama i servizi segreti E la Libia salva i Migranti : Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it è intervenuto personalmente il premier Giuseppe Conte tramite intelligence per sollecitare l’intervento della Guardia costiera Segui su affaritaliani.it

Viminale - sani e salvi i 393 Migranti recuperati in Libia - diminuiscono gli sbarchi da gennaio scorso : Tutti sani e salvi, e riportati indietro, i 393 migranti recuperati dalla Guardia Costiera libica nella giornata di ieri. Lo fa sapere il Viminale. In particolare, 143 sono stati riportati a Tripoli. 144 a Misurata, 106 ad al-Khoms. "La collaborazione funziona, gli scafisti, i trafficanti e i mafiosi devono capire che i loro affari sono finiti. Meno partenze, meno morti, la nostra linea non cambia", commenta il ministro dell'Interno Matteo ...