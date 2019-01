Facebook e dati personali | Altroconsumo chiede un risarcimento di 285 euro per gli utenti

La Germania potrebbe ordinare a Facebook di interrompere la raccolta di alcuni dati degli utenti : Le Autorità tedesche avrebbero deciso di ordinare a Facebook di interrompere la raccolta di alcuni dati degli utenti. ecco tutti i dettagli L'articolo La Germania potrebbe ordinare a Facebook di interrompere la raccolta di alcuni dati degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Regali mandati indietro - nasce gruppo su Facebook : striscioni per il bambino : ... purtroppo non isolata, che riguarda diversi bambini del nostro Paese, nella speranza che la politica si muova per riportare sanità e giustizia per Carlo e per i quasi 1.200 bambini fuori famiglia ...

Le app che condividono dati personali con Facebook senza il tuo consenso : Il 2018 è stato l'annus horribilis dei nostri dati personali: dallo scandalo Cambridge Analytica in poi, abbiamo scoperto che Facebook sa più cose su di noi di quanto pensassimo, ma soprattutto che è stato semplicissimo penetrare tra le maglie del sistema e attingere informazioni sul nostro profilo per utilizzarle a scopi pubblicitari, senza il nostro consenso. Oggi un'ulteriore tegola è caduta sulla nostra privacy ...

Facebook di nuovo nei guai : dati utenti ceduti a giganti della tecnologia : Facebook è di nuovo nei guai. Dopo il caso Cambridge Analytica, l'azienda di Mark Zuckerberg è ancora nell'occhio di ciclone: un'inchiesta del New York Times svela che il social più usato al mondo con 2, 2 miliardi di iscritti, avrebbe dato ad altri giganti della tecnologia, a cominciare da Amazon e Netflix, l'accesso ai dati violando la privacy degli iscritti, ovviamente ignari di tutto. In questo modo i partner tecnologici avrebbero acquisito ...

Facebook e la privacy : fra dati dispensati a destra e a manca e servizi di localizzazione indomabili : Facebook avrebbe condiviso i dati degli utenti a servizi come Microsoft, Amazon, Yahoo, Spotify e Netflix secondo un report del New York Times. E nel mentre un'analisi fa luce sulle pratiche relative alla localizzazione degli annunci pubblicitari. L'articolo Facebook e la privacy: fra dati dispensati a destra e a manca e servizi di localizzazione indomabili proviene da TuttoAndroid.