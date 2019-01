Congresso Cgil 2019 | rinnovamento o conservazione?

Congresso CGIL/ La differenza tra Colla e Landini che non tutti hanno capito : arrivata la settimana del CONGRESSO della CGIL . Non tutti sembrano aver però capito la vera differenza tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla

Al via il Congresso dei pensionati Cgil : una componente importante orientata a votare Colla : La partita per la successione di Susanna Camusso è aperta, nessun accordo è stato ancora raggiunto. Nella prima giornata del congresso nazionale dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil, al Lingotto di Torino, la tensione è alta. "Penso sia necessario lavorare sino all'ultimo minuto per ricercare una soluzione unitaria. È il compito primario di un gruppo dirigente e di chi lo ha guidato sino adesso", afferma ...