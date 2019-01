CES 2019 chiude infrangendo ancora tutti i record

Isola dei Famosi 2019 : arrivano le «polene» - ex concorrenti pronti a contendersi un posto in Honduras. Si parte con FranCESca Cipriani e il Divino Otelma : Divino Otelma Novità all’Isola dei Famosi 2019. Nella quattordicesima edizione del reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, ci saranno le polene. Si tratta, nello specifico, di concorrenti che hanno già avuto esperienze con i reality. Ecco quale sarà il loro ruolo in Honduras. Isola dei Famosi 2019: il ruolo delle «polene» Ogni settimana ci saranno sull’Isola due polene. I naufraghi, nel corso della diretta settimanale del ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal è il favorito? Zero set conCESsi e avversari dominati : Un rullo compressore nel tabellone maschile degli Australian Open 2019. Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del primo Slam dell’anno senza aver concesso ancora un set agli avversari e mostrando una condizione fisica davvero eccezionale, nonostante le Zero partite ufficiali giocate prima di Melbourne. Infatti Nadal, dopo quattro mesi dall’ultimo match (la semifinale degli US Open persa per ritiro contro Juan Martin Del ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal è il favorito? Zero set conCESsi e avversari dominati : Un rullo compressore nel tabellone maschile degli Australian Open 2019. Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del primo Slam dell’anno senza aver concesso ancora un set agli avversari e mostrando una condizione fisica davvero eccezionale, nonostante le Zero partite ufficiali giocate prima di Melbourne. Infatti Nadal, dopo quattro mesi dall’ultimo match (la semifinale degli US Open persa per ritiro contro Juan Martin Del ...

Isola dei Famosi 2019 : arrivano le «polene». Si parte con FranCESca Cipriani e il Divino Otelma : Divino Otelma Novità all’Isola dei Famosi 2019. Nella quattordicesima edizione del reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, ci saranno le polene. Si tratta, nello specifico, di concorrenti che hanno già avuto esperienze con i reality. Ecco quale sarà il loro ruolo in Honduras. Isola dei Famosi 2019: il ruolo delle «polene» Ogni settimana ci saranno sull’Isola due polene. I naufraghi, nel corso della diretta settimanale del ...

Sci alpino - DisCESa Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris non vuole fermarsi. Obiettivo : domare ancora la Streif : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arrivano nel tempio della velocità. Sabato è il grande giorno della Discesa libera di Kitzbuehel. Semplicemente la Streif, una delle piste più difficili ed emozionanti dell’intero Circo Bianco. C’è grandissima attesa e voglia di riscatto in casa Italia dopo una prestazione sottotono in quel di Wengen e soprattutto i fari sono puntati su Dominik Paris, che in passato ha già domato il mitico ...

Sci alpino - DisCESa Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris non vuole fermarsi. Obiettivo : domare ancora la Streif : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arrivano nel tempio della velocità. Sabato è il grande giorno della Discesa libera di Kitzbuehel. Semplicemente la Streif, una delle piste più difficili ed emozionanti dell’intero Circo Bianco. C’è grandissima attesa e voglia di riscatto in casa Italia dopo una prestazione sottotono in quel di Wengen e soprattutto i fari sono puntati su Dominik Paris, che in passato ha già domato il mitico ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : è di Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della disCESa libera : È dell’austriaco Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel (giovedì ci sarà la seconda), in vista della gara in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha chiuso con il tempo di 1:57.44, con 15 centesimi sul canadese Benjamin Thomsen e 24 sull’austriaco Daniel Danklmaier. Quarto tempo per il primo degli italiani, Dominik Paris, a 33 centesimi, quinto per il francese Johan Clarey a 90, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : è di Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della disCESa libera : È dell’austriaco Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel (giovedì ci sarà la seconda), in vista della discesa libera in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha chiuso con il tempo di 1:57.44, con 15 centesimi sul canadese Benjamin Thomsen e 24 sull’austriaco Daniel Danklmaier. Quarto tempo per il primo degli italiani, Dominik Paris, a 33 centesimi, quinto per il francese Johan Clarey ...

Rally - Mondiale 2019 : la mina vagante Sebastian Loeb. Un Campionato part-time per il fuoriclasse franCESe : Mancano pochi giorni alla partenza del Rally di Montecarlo, prologo di un Mondiale WRC 2019 che si preannuncia molto spettacolare ed equilibrato sulla falsariga della passata stagione. La lotta per il titolo dovrebbe coinvolgere tre piloti su tutti: il sei volte campione del mondo Sebastien Ogier, il belga Thierry Neuville e l’estone Ott Tanak. Tuttavia questo trio delle meraviglie dovrà fare i conti anche con l’eterno Sebastien ...

Sci alpino - DisCESa Kitzbuehel 2019 : la Streif ai raggi X. La pista regina che rende immortali : La Streif. Basta solamente il nome per capire di cosa stiamo parlando: la pista da Discesa libera più bella, iconica, affascinante e dura di tutto il Circo Bianco. Su questi pendii si è scritta la storia dello sci alpino. Qui hanno vinto solo i migliori, i più coraggiosi, i “Re della Discesa libera”. E chi ci riesce viene immortalato con il proprio nome sulle cabine della funivia, per rimanere immortale nei secoli. Kitzbuhel è pronta ...

Sanremo 2019 - FranCESco Motta : "Canto l'Italia smarrita" : «In fondo, abbiamo lo stesso sguardo sul mondo». Targa Tenco 2018 per l'ultimo album Vivere o morire , Motta è uno degli autori in gara quest'anno chiamati a fare la differenza. Pronto per il ...

Rally - Mondiale 2019 : i favoriti. Tutti contro Sebastian Ogier. Tante insidie per il franCESe verso la settima corona : Manca davvero poco e scatterà ufficialmente il Mondiale Rally 2019, 47esima edizione della storia. Si annuncia, come sempre, grandissima battaglia nei 14 appuntamenti previsti, dall’esordio di Monte-Carlo, fino alla tappa australiana di metà novembre. Mai come in questo campionato che si va ad aprire, ci saranno porte aperte per Tutti. Sia ben chiaro, ovviamente, il grande favorito è, e rimane sempre, il campione in carica, il francese ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sediCESimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sediCESimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...