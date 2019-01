Beethoven e il destino dell’Europa

huffingtonpost

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il 1° luglio del 1801, trentenne, scrive una lettera all'amico e violinista Karl Amenda e gli comunica la catastrofe imminente: la annunciata, crescente e totale sordità. Chiude la lettera, incredibilmente, così: "Sono persuaso che la fortuna non mi abbandonerà: con che cosa non potrei ora misurarmi?"., soprattutto dal 1817, passò tutta la sua vita da adulto in condizioni di salute tremendamente miserevoli. Egli soffriva di una sindrome studiata a metà del secolo scorso e che fino ad allora non fu possibile mettere in relazione tra loro il numero spaventoso di sintomi di cui soffriva: colite, reumatismi, febbri reumatiche, malattie della pelle, ascessi, processi infettivi interminabili, oftalmia e affezioni vascolari di tipo degenerativo a carico delle arterie. Oltre, come già detto, alla sordità, l'otosclerosi, ...