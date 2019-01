Ultimo tango a Parigi | trama | cast e curiosità del film simbolo di Bernardo Bertolucci

Ultimo tango a Parigi stasera in tv - per la prima volta in edizione integrale il film scandalo di Bertolucci : Chissà come avrebbe commentato Bernardo Bertolucci, scomparso il novembre scorso, l’arrivo dell’edizione integrale di Ultimo tango a Parigi stasera in tv, in prima serata. Un percorso lunghissimo, quello del film scandalo per antonomasia, “uno degli esempi più clamorosi di mobilitazione totale dell’opinione pubblica e dei mass media”, come ha scritto lo storico del cinema Gian Piero Brunetta. All’uscita, nel 1972-1973, fu un successo ...

Programmi TV di stasera - lunedì 21 gennaio 2019. Su Rai2 «Ultimo tango a Parigi» : Marlon Brando e Maria Schneider in Ultimo Tango a Parigi

Vittorio Storaro : "Così è andata la scena del burro". Ultimo tango a Parigi - la verità su Brando e Schneider : Basta polemiche sulla famosa scena del burro in Ultimo tango a Parigi, film-scandalo di Bernardo Bertolucci. A poco più di un mese dalla morte del grande regista italiano, Vittorio Storaro, tre volte Premio Oscar per la fotografia, in una intervista a Il fatto quotidiano spiega come andarono davvero

Bertolucci e Ultimo tango a Parigi - la scena di sesso col burro che divenne «l'incubo» di Maria Schneider : Appena uscì, alla fine del 1972, quella scena con Marlon Brando e Maria Schneider fece il giro del mondo, gettando scalpore ovunque. Troppo in Italia, visto che venne immediatamente censurata. Sì, i ...