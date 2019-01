Salvini | è il Fmi e non l' Italia a essere una minaccia

Fmi come Bankitalia : in Italia la crescita del Pil 2019 scende allo 0 - 6%. Salvini : è Fmi la minaccia : Il Fondo monetario internazionale ha tagliato di 0,4 punti percentuali rispetto ad ottobre la stima sulla crescita del Pil Italiano nel 2019 da +1% a +0,6%, in linea con quanto indicato settimana scorsa dalla Banca d'Italia, lasciando invariata la previsione di un +0,9% nel 2020. Le stime sulla crescita mondiale per il 2019 sono state ridimensionate di 0,2 punti percentuali a un +3,5%, mentre quelle sul 2020 sono state ritoccate ...

