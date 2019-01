Perché si è arrabbiata? La Cuccarini reagisce così alla domanda su Salvini

Sanremo 2019/ Primi big in gara : Irama o Riki? Loredana Bertè è arrabbiata per l'attesa - ecco Perché - IlSussidiario.net : Tra i nomi che non potrebbero prendere parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2019, uno tra Irama e Riki e Loredana Bertè , già arrabbiata..., .