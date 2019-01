Napoli | muore cadendo dal lampione mentre tenta di rubare cavi elettrici

Napoli - muore folgorato mentre tenta di rubare cavi elettrici dai lampioni : Un uomo di 42 anni è rimasto folgorato mentre tentava di rubare cavi di rame dalla linea elettrica a San Sebastiano al Vesuvio, Napoli,. È avvenuto lungo via Panoramica Fellapane, una strada che ...

Infezione alla gola - non respira e i soccorsi sono lenti : così si muore a Napoli : Aveva solo un po' di mal gola. Un leggero fastidio, un «bruciore» lo aveva definito descrivendolo alla moglie, uno di quei sintomi che alla peggio lascia immaginare l'arrivo di un...

Napoli - dimessa dall’ospedale per un mal di pancia - muore di infarto : Aveva solamente 36 anni Anna Siena e si doveva sposare tra sei mesi, dopo un fidanzamento lungo dieci anni. Una tragedia assurda e inaspettata impedirà alla donna napoletana di coronare il sogno della sua vita. Anna è deceduta nell"ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove si era presentata alcuni giorni prima con dolori addominali, al petto e alla schiena.Dopo la visita al pronto soccorso, la donna è stata dimessa con una terapia a base di ...

Napoli : muore a 36 anni per un 'mal di pancia' - Anna doveva sposarsi a settembre : Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina a Napoli, dove una donna di 36 anni, Anna Siena, è deceduta dopo essere arrivata in ospedale, al Vecchio Pellegrini, perché non si sentiva bene. I medici le avevano detto che aveva solo un banale "mal di pancia", ma la situazione è precipitata. La donna si trovava nel reparto rianimazione dello stesso nosocomio. Attualmente non si conoscono le reali cause del decesso della Siena, che ...

Professoressa 32enne muore di influenza in 7 giorni : giallo a Napoli - disposta l'autopsia : Il dramma di una giovane Professoressa di spagnolo, che insegnava in due scuole, scuote Napoli. Sara Seminara è morta di influenza in pochi giorni nel capoluogo campano. Tutto è...

Napoli - muore a soli 32 anni a seguito di una banale influenza : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante il decesso di una giovane persona, si è registrata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Fuorigrotta. La vittima è una giovane donna di appena trentadue anni, Sara Seminara, che purtroppo è scomparsa prematuramente a causa di una, apparentemente banale, influenza. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, ha lasciato la sua vita e la sua famiglia per ...

Napoli : Antonio muore per un'emorragia cerebrale - lascia sei figli e la moglie : Un'altra bruttissima notizia giunge, ancora una volta, dalla provincia di Napoli, precisamente dal noto comune di Giugliano, e riguarda il decesso improvviso di una giovane persona. L'episodio che si è verificato nei giorni scorsi ha come vittima un uomo di appena quarantuno anni, Antonio Festa. La sua è stata una morte che ha causato un grandissimo dolore tra i suoi familiari, amici e tra tutti coloro i quali lo conoscevano nella comunità nella ...

Napoli - bimbo di 4 anni muore soffocato da un mattoncino Lego : Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta nei giorni scorsi e che riguarda il decesso di una piccola creatura di appena quattro anni, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Boscoreale. Il drammatico episodio si è consumato lunedì 14 gennaio tra le mura domestiche: il piccolo Giovanni è morto improvvisamente soffocato mentre stava giocando con alcuni mattoncini Lego. Secondo quanto riferisce il ...

Napoli - choc all'Ospedale del Mare : paziente si lancia dalla finestra e muore : È precipitato dal quinto piano ed è morto sul colpo, un paziente dell'Ospedale del Mare. L'uomo ricoverato nel reparto di chirurgia generale, è caduto al suolo dopo un volo di oltre 15 metri e, al ...