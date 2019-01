Isee precompilato 2019 in Legge di Bilancio | come farlo in tempo

termometropolitico

: 21/01/2019 - Isee taglia le code con il precompilato - assovighenzi : 21/01/2019 - Isee taglia le code con il precompilato - GiuPa82 : RT @antonioscacc: con l'ISEE precompilato cadono anche molte delle obiezioni di chi 'ma tanto la maggior parte degli ISEE sono falsi'. Aume… - antonioscacc : con l'ISEE precompilato cadono anche molte delle obiezioni di chi 'ma tanto la maggior parte degli ISEE sono falsi'… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019)indiinsi fa, ci siamo: nelentrerà in vigore il nuovo modellogià compilato in alcune parti grazie alle informazioni presenti nelle banche dati di Inps e Agenzia delle Entrate. Un modello che bisognerà integrare con altre informazioni e che consentirà un disbrigo più rapido delle pratiche. Al momento non è ancora stato deciso ufficialmente il mese di partenza. Tuttavia la proroga del modello, rientrato nel decreto Milleproroghe 2018, era originariamente fissata al 1° gennaio. Ma cos’è il modelloe quali sono le principali differenze con l’attuale: cosa contienescritto sopra, l’consiste in un modello già redatto in alcune parti grazie ai dati in possesso di Inps e Agenzia delle Entrate. ...