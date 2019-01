Silvia Romano | la polizia keniota | Non è in Somalia Appello ai cittadini

Silvia Romano - l'appello del leader politico Aden Duale : 'Aiutate in ricerche' : Ancora nessuna notizia di Silvia Costanza Romano (23 anni al momento del rapimento) la cooperante italiana attiva in Kenya. La ragazza è stata portata via lo scorso 20 Novembre, prelevata dal villaggio di Chakama, sito nel Sud est dello Stato africano. Nelle ultime ore, Aden Duale, leader della maggioranza nel Parlamento del Kenya, ha lanciato un appello ai residenti di Tana River, pregandoli di dare il loro contributo nelle ricerche della ...

Silvia Romano rapita in Kenya - polizia locale : “La cooperante italiana è viva - abbiamo informazioni cruciali” : Silvia Romano è viva e si trova ancora in Kenya. La polizia regionale esclude che i sequestratori della cooperante italiana rapita il 20 novembre l’abbiano portata nella vicina Somalia o comunque fuori dai confini del Paese, mentre la zona attorno al villaggio di Chakama (80 chilometri da Malindi) dove è stata rapita, viene setacciata palmo a palmo. A dirlo è stato il comandante della polizia della costa Noah Mwivanda, che spiega di avere ...

Polizia del Kenya - "Silvia Romano è viva" : La Polizia keniana ritiene che la volontaria italiana Silvia Romano, rapita il 20 novembre in una località vicino a Malindi, sia ancora viva e ancora nel Paese. Lo ha detto il comandante della Polizia regionale Noah Mwivanda, citato dall'emittente keniana Ntv.Racconta un testimone: "Ero seduto a fianco a Silvia quando uno dei rapitori ha chiesto ai compagni se era lei la persona che stavano cercando. Quando gli hanno risposto di sì ...

