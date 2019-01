Cagliari | bimba rom di 20 mesi scomparsa | arrestati i genitori con l’accusa di omicidio

Blastingnews

(Di domenica 20 gennaio 2019) Non deve essere stata una vita facile quella di Esperanza: 20passati in un vecchio furgone malconcio, tra la ruggine e la sporcizia, insieme ai quattro fratelli maggiori ed ai. Non avevano una dimora fissa e, come d’abitudine per i rom, si spostavano di continuo in Sardegna. Poi, lo scorso 23 dicembre, un rogo ha distrutto la loro casa su quattro ruote: si diceva che dentro ci fosse la bambina, ma gli uomini della squadra mobile hanno scoperto che si trattava di una messinscena della coppia, ordita per giustificare la sua morte, in realtà avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Così Slavko Seferovic e la moglie Dragana Ahmetovic, entrambi di 28 anni, sono statinelle scorse ore, condi aver ucciso la figlioletta, i cui resti sembrano essere svaniti nel nulla.Le due versioni dei: l’incendio accidentale ed il rapimento Le indagini sono ...