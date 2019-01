Atalanta | Zapata non si ferma più | poker! Raggiunto CR7

Atalanta devastante - Duvan Zapata poker come Ronaldo : Frosinone travolto in casa 5-0 : L'Atalanta e Duvan Zapata inarrestabili. Nona vittoria stagionale per la Dea, la quinta in trasferta: allo Stadio Benito Stirpe gli uomini di Giampiero Gasperini travolgono 5-0 il Frosinone nell'anticipo di mezzogiorno del 20° turno di Serie A salendo a 31 punti in classifica in piena lotta per la z

VIDEO Frosinone-Atalanta 0-5 Highlights : sintesi e gol della partita. Leggendario poker di Zapata! : L’Atalanta ha sconfitto il Frosinone per 5-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019. La Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto: traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un poker spettacolare : al 44′ fantastico colpo di testa su cross del solito Pasalic, al 47′ si ...

Zapata “on fire” : poker del colombiano e l’Atalanta asfalta il Frosinone : Gasperini sorride: Duvan Zapata ha fatto a fette la difesa del Frosinone, quest’Atalanta può davvero sognare in grande Un’Atalanta pazzesca ha distrutto il Frosinone e si è portata momentaneamente al sesto posto in classifica, in attesa che scendano in campo le altre pretendenti ad un posto in Europa. Oggi allo Stirpe non c’è stata proprio partita, uno 0-5 netto con un protagonista assoluto dell’incontro. Stiamo ...

L’Inter si cautela per Icardi e blocca Zapata dall’Atalanta : L'Inter ha bloccato Duvan Zapata. Con un colpo a sorpresa la formazione nerazzurra vuole cautelarsi in caso di rottura con Icardi (Il Real starebbe pensando di pagare la clausola di 110 milioni) ed avere una alternativa al capitano per gli obiettivi di stagione. Lautaro Martinez avrebbe poi la possibilità di giocare titolare in prestito per un anno per poi rientrare alla base. I dirigenti nerazzurri hanno incontrato Fernando Villareal, il ...

Zapata colpisce alla fine - ai quarti va Atalanta : Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia con la Juventus. E Cagliari fuori. Ma la squadra di Gasperini, per passare alla Sardegna Arena, ha dovuto aspettare 88 minuti. Mangiandosi nella ripresa una montagna di gol prima del guizzo di Zapata subito bissato all'ultimo secondo da Pasalic, appena entrato, per lo zero a due finale. Forse giusto cosi': gli ospiti, che pure all'inizio avevano sofferto, nella ripresa hanno giocato a una porta sola. ...

Coppa Italia - Cagliari-Atalanta 0-2 : Zapata e Pasalic regalano ai bergamaschi la sfida alla Juve : CAGLIARI - Duvan Zapata, ancora lui! E' una legge del calcio, quella delle stagioni magiche degli attaccanti. Capita, talvolta, che la leggenda di Mida li colpisca e che tutto quello che toccano ...

Atalanta - Gasperini : 'Zapata ha grande fiducia - attacco di qualità. Sulla Juve e la Champions...' : Gian Piero Gasperini, allenatore dell' Atalanta , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul Cagliari: 'Abbiamo fatto un'ottima gara, sono assolutamente soddisfatto. Sembrava una partita un po' stregata, secondo me i ragazzi sono stati molto bravi. Zapata? In questo ...

Atalanta - Zapata : 'Non si può segnare sempre. Sulla Juve...' : Duvan Zapata, attaccante dell 'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto contro il Cagliari in Coppa Italia : 'Abbiamo sofferto, siamo stati bravi a concludere, siamo riusciti a segnare e abbiamo passato il turno. Non si può segnare sempre, ...