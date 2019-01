Serie A | Sky o Dazn? La programmazione della 20a giornata

Calendario Serie A oggi (19 gennaio) : orari degli anticipi e come vederli in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi sabato 19 gennaio si giocano tre partite valide per la 20^ giornata della Serie A, il campionato italiano di calcio torna protagonista con tre sfide dopo la lunga sosta invernale. Si torna in campo a tre settimane dall’ultimo turno, incomincia il girone di ritorno e si preannuncia subito grande spettacolo. Si riparte con Roma-Torino alle ore 15.00: i giallorossi vanno a caccia di punti importanti per continuare a inseguire un posto ...

Sky Sport Serie A 20a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle...

Il metodo Kominsky 2 ci sarà - la Serie con Michael Douglas premiata ai Golden Globes rinnovata da Netflix : Il metodo Kominsky 2 ci sarà: Netflix ha annunciato il rinnovo della serie con protagonisti Michael Douglas e Alan Arking per un nuovo ciclo di episodi. La notizia arriva due settimane dopo la vittoria ai Golden Globes, dove la comedy ideata da Chuck Lorre (creatore di The Big Bang Theory, di recente premiato ai Critics' Choice Awards) si è portata a casa due statuette - miglior commedia e miglior attore protagonista. Secondo le prime ...

Genova set di una nuova Serie Sky : un Commissario Montalbano del Nord per una grande produzione internazionale? : Un Commissario Montalbano del Nord? È tutto da prendere ancora con le pinze ma sembra proprio che Genova possa ritrovare nell'arte il modo per risalire la china e cercare di curare le ferite che il crollo del Ponte Morandi ha lasciato nel cuore di tutti. Che sia una produzione internazionale il modo di svoltare verso un futuro migliore? Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la città possa diventare location di lungometraggi e video ...

Giorgetti : «Senza le risorse Sky - la Serie A non potrebbe essere competitiva » : Sky fa il punto della situazione a Palazzo Chigi sul calcio e sullo sport italiano con l’Onorevole Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport. L’intervista di Federico Ferri, direttore di Sky Sport, è andata in onda oggi alle ore 18.30 su Sky Sport 24. Nuovi passaggi sempre oggi...

Serie A - Sky o Dazn? La programmazione della 20a giornata : Come ogni settimana di campionato accade, molti si staranno chiedendo quali partite saranno trasmesse da Sky Sport e quali invece da Dazn. Attraverso il proprio sito, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi del campionato fino alla 28^ giornata, nona giornata del girone di ritorno: di conseguenza, è arrivata anche la divisione per […] L'articolo Serie A, Sky o Dazn? La programmazione della 20a giornata proviene da Serie A ...

The New Pope - riprese a Venezia per la Serie tv di Paolo Sorrentino di Sky e HBO : Aleggia ancora il mistero su The New Pope l'attesa nuova miniserie Sky e HBO ancora una volta guidata da Paolo Sorrentino ma intanto le riprese sono in corso e, come riportano i giornali locali, il set si è spostato a Venezia dove è possibile incontrare Jude Law, Silvio Orlando o John Malkovich la novità di questo The New Pope.Non un The Young Pope 2, ma un nuovo Papa per Paolo Sorrentino e Stefano Bises, autore della sceneggiatura. Ma ...

Golden Globe 2019 i vincitori tra le Serie tv : The Americans miglior drama - The Kominsky Method miglior comedy : Il 2019 si apre con i primi verdetti dell'anno nel mondo delle serie tv.La serata trasmessa in diretta da NBC e in Italia su Sky Atlantic (qui il resoconto completo della diretta) come al solito ha visto la presenza di numerose stelle della tv e del cinema in un vortice di premiati, nominati, presentatori, gestito da Sandra Oh e Adam Samberg conduttori dello show.prosegui la letturaGolden Globe 2019 i vincitori tra le serie tv: The Americans ...

Doppio appuntamento su Sky Sport Serie A con il Calcio Femminile : Il nuovo anno inaugura il girone di ritorno del massimo campionato Femminile, dove prima della 12a giornata la Juventus campione in carica si presenta ai nastri di partenza al comando della classifica con 1 punto di vantaggio sul Milan e 5 sulla Fiorentina Women, con quest’ultima in predicato di recuperare il match contro la Pink Bari. Il clou della 12ª giornata nei posticipi domenicali trasmessi in diretta su SKY Sport domenica 6 ...

Catherine the Great - Helen Mirren diventa Imperatrice di Russia nelle prime immagini della miniSerie Sky : Per una grande Imperatrice, ci vuole una grande attrice: e sarà proprio un'attrice del calibro di Helen Mirren a vestire i panni dell'Imperatrice russa Caterina II nella miniserie Catherine The Great, la cui messa in onda è prevista nel corso del 2019 su Sky Atlantic.Una co-produzione internazionale tra Sky e la Hbo, che fa parte dell'accordo siglato tra le due società per sviluppare produzioni su larga scala, con la collaborazione (nel ...