Roma Teatro Golden | Marco Fiorini e Milena Miconi sorridono e fanno riflettere

Flashdance - il celebre musical tratto dal film-cult del 1983 arriva al Teatro Olimpico di Roma : La storia senza tempo di Alex Owens , l'operaia saldatrice col sogno della danza, raccontata in Flashdance nel 1983 , torna a Teatro , all' Olimpico di Roma dal 5 al 10 febbraio , nell'interpretazione ...

Milano. Graziano Roma ni sabato 2 febbraio allo Spazio Teatro 89 : Si chiama “A ruota libera/Freewheeling: the duet album” il ventunesimo album che il cantautore rock Graziano Romani presenterà sabato 2

Musica - letteratura e teatro : a Morciano di Roma gna weekend dedicati alla cultura : L'auditorium della Fiera sarà invece il palcoscenico per Il Nido di formica che, accanto ai matinée dedicati alle scuole, propone anche un ciclo di spettacoli pomeridiani per le famiglie: dopo il ...

SUPERMAGIC AL TEATRO OLIMPICO DI Roma DAL 24 GENNAIO - Supermagic - : Dal 24 GENNAIO al 3 febbraio, esclusivamente al TEATRO OLIMPICO di ROMA , i più grandi illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo si esibiranno in un nuovo spettacolo ai confini della ...

Il più brutto weekend della nostra vita al Teatro Ciak di Roma : date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Il più brutto weekend della nostra vita”, la commedia di Norm Foster diretta e interpretata da Maurizio Micheli con Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia. Lo spettacolo ha aperto ufficialmente la prima stagione del Teatro Ciak, il nuovo spazio culturale inaugurato recentemente in via Cassia a Roma. A seguire trovate anche la nostra recensione di questa divertente ...