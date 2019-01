Milan | Higuain aspetta Piatek per riabbracciare Sarri

Calciomercato Milan – L’indiscrezione della stampa inglese : vicinissimo l’esordio di Higuain col Chelsea : Secondo la stampa inglese Higuain potrebbe fare il suo esordio con il Chelsea già giovedì in Coppa di Lega Potrebbe arrivare giovedì prossimo in occasione della sfida in Coppa di Lega contro il Tottenham il debutto di Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea. E’ quanto afferma oggi il tabloid britannico ‘The Sun’ il quale, dando per scontato il passaggio dell’argentino in Premier League, fissa per giovedì allo ...

Milan - Higuain e la festa d’addio coi compagni : manca solo l’ufficialità col Chelsea : Gonzalo Higuain si appresta a firmare il nuovo contratto che lo legherà al Chelsea dopo il flop totale in casa Milan Tutti i tasselli del puzzle stanno per andare al loro posto, Gonzalo Higuain finirà al Chelsea. I londinesi hanno trovato l’accordo con la Juventus, il Milan ha accettato di terminare il prestito anzitempo andando a puntare su Piatek per l’attacco ed il calciatore argentino ha infine dato l’ok al ...

La festa di addio di Higuain al Milan : il Pipita saluta tutti i compagni : Una serata per salutare tutti i compagni di squadra : così Higuain si è voluto congedare dal Milan , o per lo meno così ha inteso congedarsi da chi ha faticato assieme a lui sul campo in questi suoi ...

Calciomercato Milan - Higuain e il tabù argentini : tanti flop e solo due piacevoli eccezioni : Da sempre legato ai calciatori brasiliani, il Milan con Higuain non è riuscito a sfatare il tabù argentini, storicamente più vicini alla sponda nerazzurra della città. Ayala, Chamot, Redondo, Sosa e ...

Chelsea - Higuain a Londra. E' il giorno di Piatek al Milan : E il Chelsea spalmando l'investimento avrà libertà per chiudere anche un centrocampista [...] Leggi l'articolo integrale sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Piatek, il Genoa ...

Higuain senza pace - oggi la firma col Chelsea. Al Milan arriva Piatek : Finisce dopo sei mesi l'avventura dell'argentino in rossonero, impossibile ricucire il rapporto con la società. Dietro al divorzio, la decisione di non riscattarlo. Passa la linea verde con Cutrone e ...

Calciomercato Milan - dopo Higuain : il punto su Piatek e Batshuayi : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è ormai a un passo dal Chelsea. Il Milan dunque starebbe guardando al dopo Pipita. Una lista molto corta in mano a Leonardo, che ormai si sarebbe ridotta a due soli nomi: Piatek e Batshuayi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, la trattativa più […] L'articolo Calciomercato Milan, dopo Higuain: il punto su Piatek e Batshuayi proviene da Serie A News ...

Milan - Higuain atteso a Londra già domani. E su Piatek... : La giornata di ieri potrebbe aver rappresentato la svolta decisiva nel rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan. A margine della Supercoppa giocata a Gedda, è definitivamente esploso il caso dell'...

Milan-Higuain - un fiasco pagato a peso d'oro : numeri raggelanti - : Doveva essere l'uomo del rilancio, il simbolo della nascente era Elliott, ed invece Gonzalo Higuain si è rivelato uno dei flop più clamorosi e soprattutto costosi del Milan. L'accordo tra l'ormai ex ...

Marani : "Higuain grave perdita per il Milan. Un addio che rallenta il processo di sviluppo del club" : Per il Milan è sicuramente una grave perdita, soprattutto in un processo di sviluppo che Milan si è dato. Guardando la Supercoppa di ieri sera mi sono soffermato sulle assenze in casa rossonera, che ...

Milan - si pensa ai rinnovi mentre Calhanoglu e Higuain sono a un passo dall'addio (RUMORS) : Il Milan ieri sera è stato sconfitto in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus con un finale al veleno e carico di polemiche. Per i rossoneri è però tempo di lasciarsi tutto alle spalle e tuffarsi in queste ultime settimane di calciomercato che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione rossonere. Diverse sono le operazioni in ballo per i dirigenti rossoneri, i quali sono alla prese con cessioni e rinnovi, oltre a tentare ...

Milan - è fatta per Higuain al Chelsea. In rossonero arriva il capocannoniere Piatek : Con la Supercoppa alle spalle, arriva la notizia cui manca solo l'ufficialità dell'annuncio: Gonzalo Higuain lascia dopo soli sei mesi il Milan per finire la stagione al Chelsea dell'amato Sarri. Juventus e Blues, infatti, avrebbero definito l'accordo per portare a Londra l'argentino, con un possibi

Milan - live mercato : tra Higuain e Piatek - tutte le ultime notizie : La giornata di ieri potrebbe aver rappresentato la svolta decisiva nel rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan. A margine della Supercoppa giocata a Gedda, è definitivamente esploso il caso dell'...

Juventus-Milan 1-0 - Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain : JUVENTUS MILAN 1-0, Pipita nervoso. L’arbitro Banti ha fischiato da pochi secondi, sugli spalti i tifosi juventini hanno iniziato a festeggiare, così come i giocatori bianconeri in campo. Ronaldo si prende, ovviamente, gran parte della scena: prima finale con la Juventus, gol decisivo e primo trofeo ottenuto con la nuova squadra. Tra le celebrazioni sul […] L'articolo Juventus-Milan 1-0, Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain ...